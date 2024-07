Youtuber italiano visita las “peores zonas” de Ecatepec y lo insultan: VIDEO

El Estado de México se convirtió en el blanco de visita del youtuber italiano Zazza, quien es conocido por ir a algunos de los sitios que son considerados más peligrosos en todo el mundo. Esta vez el creador de contenido se adentró en Ecatepec, donde vivió un momento inquietante cuando fue insultado por uno de los lugareños cuando lo cuestionó por la inseguridad en la zona.

Youtuber italiano es insultado en Ecatepec

Zazza publicó recientemente un video en su canal de YouTube titulado “Me insultan en las peores zonas del Estado de México”, en éste señala que se trasladó a Ecatepec en el Metro de la capital del país hasta la estación Ciudad Azteca para después comenzar a caminar por las calles aledañas con la intención de llegar a zonas conocidas como “El Charco”, “El Salado” y “Ciudad Cuauhtémoc”.

Sigue leyendo:

Confunden a J Balvin con Luisito Comunica por su radical cambio de look

"La gente necesita amor", conoce a Poe, el abuelito de 90 años que hace ASMR en YouTube

Youtuber italiano visita las “peores zonas” de Ecatepec y lo insultan. Foto: Captura de pantalla YT @zazzaelitaliano

Pese a las advertencias de lugareños, Zazza continuó adentrándose a Ecatepec entrevistando en el camino a vecinos, comerciantes y personas en situación de calle. Sin embargo, uno de ellos se mostró molesto por la interrogante sobre la seguridad de la entidad y llenó de insultos al influencer señalando a los italianos de “cochinos y horribles”.

“Te informaron mal, ¿de donde viene? ¿Italia qué tiene que ver aquí en México? (…) Lo importante es que otro país no se meta en los problemas de México, entonces, si viene de Italia también hay narcos, muchísimos, y de gran calidad. Acuérdese muy bien que Italia es de la mafia tan grande que está en el mundo (…) Aquí no hay problemas, aquí está todo tranquilo. No debes de preguntar, preocúpate por tu país y deja México”, se escucha molesto al sujeto.

Zazza recorre zonas en México consideradas peligrosas

Ecatepec no fue el único lugar visitado por Zazza en México, pues también se encargó de registrar imágenes de otras zonas en el país que también son consideradas peligras. Entre éstas destaca Tepito, La Merced e Iztapalapa en la capital del país, así como Culiacán, Jalisco, Tijuana y Monterrey donde también entrevistó a supuestos integrantes de “pandillas” y el crimen organizado.

Además de México, el youtuber ha visitado “barrios peligrosos” en otros países como Colombia, Italia, España, Argentina y Estados Unidos, donde documenta tanto el riesgo que implica llegar hasta estas zonas como la vida diaria de algunas personas que habitan en éstas.