¿Yosstop está desaparecida? Seguidores están preocupados por la ausencia en redes de Yoseline Hoffman

Yosstop es una de las influencers más polémicas de México que desde sus inicios en YouTube lanzó duras críticas con los videos virales del momento, entre ellos el de una violación a una menor de edad que años más tarde la llevó a ser detenida por el delito de posesión de pornografía infantil. Fue el 29 de junio de 2021 cuando Yoseline Hoffman, nombre real de la creadora de contenido, fue detenida y hasta el 30 de noviembre del mismo año obtuvo su libertad tras una reclasificación del delito a discriminación.

Desde su salida de prisión la influencer ha regresado a las redes sociales con un nuevo tipo de contenido y tras ofrecer disculpas a Ainara Suárez, la víctima de este caso. Sin embargo, en las últimas horas el nombre de Yoseline Hoffman se ha apoderado de las principales tendencias y búsquedas porque sus seguidores aseguran que está desaparecida, esto tras meses de no publicar ni fotos, ni videos, ni Instastories en sus cuentas oficiales. ¿Pero qué se sabe de su supuesta desaparición?

Esta fue la última publicación de Yoss en redes. (Foto: IG @justyoss)

Reportan "desaparición" de Yosstop, aseguran que su ausencia en redes es por un nuevo problema legal

Los rumores de una supuesta desaparición de la influencer es porque lleva varios meses sin hacerse presente en redes sociales y las primeras especulaciones sobre su ausencia ante sus más de seis millones se seguidores, tan sólo en Instagram, tendría que ver con un nuevo proceso legal, pero esta teoría de los fans no está confirmada. En la red de Meta, antes Facebook, Yoseline Hoffman se hizo presente por última vez el 13 de marzo de 2024, con una serie de fotos celebrando uno de sus logros.

"Ayer me dieron este reconocimiento de “Luz y esperanza” hablando sobre la reinserción social y la resiliencia. Es difícil encontrar la luz cuando estás en un lugar lleno de oscuridad, así como encontrar la esperanza cuando te vulneran por completo la humanidad. El proceso de resiliencia NO termina, la salud mental es algo que se riega y nutre todos los días para poder seguir evolucionando. El trabajo apenas comienza, es de todos, gracias a los que están siendo parte de construir una mejor sociedad", escribió en un mensaje en el que también le agradeció a su familia.

En el perfil de su mamá también han dejado comentarios preguntando sobre la influencer. (Foto: IG @marina.badui)

¿Qué pasó con Yosstop?

Tras años de haber salido de prisión y de haberse convertido en madre, nuevamente la influencer Yosstop dio de qué hablar al presuntamente estar desaparecida o al menos alejada de redes sociales. Hasta el momento no hay un comunicado oficial por parte de la creadora de contenido o de su familia, pero internautas han creado algunas teorías que explicarían por qué no ha aparecido en la red.

Uno de ellos es que estaría metida en un problema legal con su socia en su spa GY Experience, pero de esto no hay más detalles; otros aseguran que estaría de luto por la muerte de su perrito Steewy, quien la ha acompañado por años, aunque de esto tampoco hay detalles que lo confirmen. Por otro lado, en TikTok se ha viralizado un video en el que se asegura que Bárbara de Regil estaría detrás de su ausencia, una acusación hasta ahora sin fundamentos.

Esto es lo que se comenta en redes. (Foto: TikTok @mitchdechismeyuber)

Lo que se comenta en la red sobre lo anterior es que hace unos años Yosstop habló mal de la proteína con la que la actriz incursionó en el mundo empresarial, aunque hasta el momento Bárbara de Regil no se ha posicionado sobre esto ni existen pruebas al respecto. Es por ello que se debe mencionar que hasta ahora se desconocen las razones por las que Yoseline Hoffman no ha regresado a las redes.

Fans de Yosstop están preocupados por no saber nada de la influencer

Desde entonces la youtuber no se ha vuelto a presentar públicamente ante sus fans, algo que ha despertado todo tipo de rumores y preocupación. De hecho, en este último posteo de la famosa y madre de familia, sus seguidores han dejado por semanas todo tipo de mensajes con la esperanza que su ídola pronto se haga presente para calmar las especulaciones y además asegurar que ella y su familia están bien, pues otro de los comentarios que se leen entre sus fans es que habría muerto su perrito Steewy.

"Aqui estoy de nuevo, esperando ver si has vuelto", "Me acabo de acordar de ti, no he visto historias ni nada, que raro", "Deseo que el ñeñe esté bien, esta ausencia es rara", "Yo creo que Yoss está embarazada", "todo bien?", y "Alguien sabe porque ya no sube contenido en sus redes?", son algunos de los comentarios de los fans.