Bellakath dispuesta a participar de nuevo en “Enamorándonos”, se defiende de las críticas por su pasado en televisión

Antes de alcanzar la fama como cantante y convertirse en una de las representantes del género urbano en México, Bellakath tuvo un polémico inicio en la industria al participar en el programa “Enamorándonos” buscando el amor. Esto la colocó recientemente como blanco de burlas a través de redes sociales, mismas de las que no dudó en defenderse y aseguró que está dispuesta a volver a la televisión.

Bellakath se defiende de las críticas por su pasado en “Enamorándonos”

Katherinne Huerta, como es el nombre de pila de la cantante, comenzó su carrera en la farándula al participar en diferentes proyectos de televisión como “Enamorándonos”. Aunque desde aquel momento ha experimentado un impactante cambio físico, pues en redes sociales se difundieron imágenes en las que lucía una melena larga, rizada y pelirroja, un look completamente diferente al que luce actualmente.

Bellakath se defiende de las críticas por su participación en "Enamorándonos". Foto: X @luisgdigital

Aunque ahora goza de gran fama en la música, internautas se han encargado de recordarle su polémico paso por la televisión y su participación en reality shows, algo de lo que dijo no avergonzarse y que está dispuesta a regresar: “Me encanta como satanizan el haber salido en ‘Enamorándonos’ y esas ni de extra de ‘Como dice el dicho’. En fin, no hay otro argumento pa’ joderme porque a mí me encanta la tele y voy a volver”.

Este lunes 8 de julio se estrenó una nueva temporada de “Enamorándonos” en Imagen Televisión y la condición estará a cago de Gaby Ramírez y Mauricio Mancera, quien ha destacado como conductor en programas como “Venga la Alegría” y por su participación en proyectos como “MasterChef Celebrity”.

Bellakat dispuesta a participar de nuevo en "Enamorándonos". Foto: X @labellakath

De la UNAM a brillar en el Flow Fest, así ha sido la carrera de Bellakath

Originaria de la Ciudad de México, Katherinne Huerta estudió en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y la licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La cantante también estudió Criminología y sabe tocar el violín.

Su paso por la farándula comenzó con el programa “Enamorándonos” cuando éste era parte de la televisora del Ajusco, su participación en el proyecto impulsó su fama en redes sociales ya que se ganó el corazón del público. Sin embargo, dejó la televisión para enfocarse en su sueño de convertirse en cantante y lanzó canciones como “Lluvia de Micheladas” o “La Gata de la Agrícola Oriental”.

En 2022 su canción “Gatita” la impulsó directo al éxito y ocupó los primeros lugares en listas de popularidad en México, desde entonces los triunfos no se han detenido para Huerta gracias a temas como “Reggaeton Champagne” o “Pushaina”. Aunque esto no ha evitado que sea blanco de críticas por lo explícito en sus letras o su aspecto físico, algo de lo que no duda en defenderse.