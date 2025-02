Metrobús y Cablebús CDMX: este será el horario de servicio el lunes 3 de febrero

Febrero ya llegó, y con él el primer puente del año: el lunes 3 de febrero, una fecha marcada por el día feriado en conmemoración de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se celebra el 5 de febrero, pero se acomodo este primer lunes de febrero para disfrute de los trabajadores.

Este día está marcado como día de descanso obligatorio, por los que los trabajadores podrán descansar, pero aquellos que tengan que seguir en su jornada laboral deberán tomar en cuenta que el sistema de transporte público en la Ciudad de México operará con horarios especiales. Si eres uno de los que tendrá que trabajar este lunes, aquí te contamos cómo afectará esto a tu traslado.

Desde el pasado 30 de enero, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó a través de sus redes sociales, como su cuenta de X que el servicio para el lunes 3 de febrero se llevará a cabo en un horario especial, de 7:00 a.m. a 12:00 a.m.

Los viajeros que deseen transportar sus bicicletas podrán hacerlo, ya que se mantendrá activo el programa "Tu Bici Viaja en Metro", con las condiciones de siempre. Es importante recordar que, para ingresar con bicicleta, se debe esperar junto a las paredes de los andenes y no utilizarlas dentro de las estaciones

Este lunes, tu bici viaje en metro

Créditos: X/@MetroCDMX

Metrobús, Cablebús y Otros Servicios

El Metrobús operará de 5:00 a.m. a 12:00 a.m. del 3 de febrero, lo mismo que el servicio de Ecobici en toda la ciudad. Este horario extendido también aplicará al Trolebús elevado, de acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi). Si planeas usar el Trolebús tradicional, ten en cuenta que su horario será de 6:00 a.m. a 11:30 p.m., lo que te da suficiente tiempo para organizar tus traslados, pero con una hora menos que los otros servicios.

Por otro lado, el RTP (Red de Transporte de Pasajeros) estará disponible entre las 6:00 a.m. y las 12:00 a.m., y el Tren Ligero de Xochimilco operará de 7:00 a.m. a 11:30 p.m. Si tu ruta involucra el Cablebús, este servicio estará activo de 7:00 a 11:00 p.m., lo que sigue siendo un horario más reducido que los días habituales, por lo que es recomendable organizar tu tiempo de antemano si dependes de este transporte.

Revisa los horarios en que abrirá el transporte que utilices

Créditos: Archivo El Heraldo de México

