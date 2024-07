HotSpanish remodela casa a abuelitos que vivían entre la basura y el resultado los hace llorar: VIDEO

Un nuevo video del influencer HotSpanish se está haciendo viral en TikTok por lo conmovedor que resulta, pues en el se ve a una pareja de abuelitos que vivían entre la basura, pues en su hogar se acumulaban cientos de kilos de artículos que ya no servían y que no sólo se acumulaban al interior de su vivienda, sino también estaban apilados sobre la banqueta pública. Ante ello no dudó en ponerse manos a la obra para una remodelación que hizo llorar al matrimonio.

Así se encontraba al inicio. (Foto: TikTok @hotspanishmx)

HotSpanish remodela casa; la mujer era "acumuladora" y su esposo tenía el sueño ver su hogar limpio

Este fin de semana el creador de contenido en redes sociales compartió en TikTok un par de videos que ya superan las 27 millones de reproducciones. En la primera parte se ve a HotSpanish tocando en una vivienda donde dos adultos mayores están sentados afuera y rodeados de artículos de reventa, allí el joven inició con su clásica dinámica que si lo siguen en redes sociales él a cambio les puede transformar la vida, en este caso al remodelarles su hogar.

Así se veía el patio de la casa. (Foto: TikTok @hotspanishmx)

"Esto que usted junta, ¿es para venderlo?", le pregunta el influencer a la señora y tras recibir un "sí" no duda en comprarle todo para así iniciar con la limpieza y transformación extrema de la vivienda. "Después de una larga negociación con la señora llegamos a un acuerdo de poder remodelar su fachada", por lo que él y otras personas llenaron un camión de basura con todo lo que había en el lugar, pero vaya la sorpresa cuando se llevó al descubrir que no solo era la fachada la que se encontraba en un estado deplorable.

"Pero la señora empezaba a agarrar unas cosas que quería meter dentro de su casa y cuando volaos el dron nos dimos cuenta que el problema era aún más grande Aquí pueden ver que el patio estaba lleno de basura, también los vecinos nos contaron que la señora tenía un problema", contó HotSpanish, mientras una vecina declaró que la adulta mayor sería una acumuladora compulsiva, algo que había desmotivado al influencer de continuar con la limpieza y remodelación.

La nueva meta es remodelar el interior de la casa. (Foto: TikTok @hotspanishmx)

Esposo de señora acumuladora llorar al revelar que antes de morir quiere ver su casa limpia

En el video de HotSpanish más viral del momento se ve a un adulto mayor, esposo de la mujer acumuladora, revelar entre lágrimas lo mucho que desea ver su hogar limpio antes de morir. "Que si Dios quiere, me muero, que esté llimpio", dijo llorando. Esta fue la última motivación que el influencer necesitaba para continuar, ya que incluso dentro de casa sólo había un pequeño caminito para entrar.

Entre lágrimas pidió ayuda. (Foto: TikTok @hotspanishmx)

Las tomas muestran pilas de basura, así como imágenes de todos trabajando por el bien de los abuelitos. Allí se aplanó, se pintó la fachada, se puso pasto y flores, así como unas sillitas fuera de casa para que el matrimonio se pueda sentar allí a descansar. Finalmente, les cubrió los ojos para poder mostrarles cómo quedó su hogar.

Entre lágrimas y los aplausos de todos los vecinos, los abuelitos recibieron su casa completamente irreconocible, tanto que se voltearon a ver con un rostro incrédulo y con comentarios como "está muy bien" y "muy bonita". Tras limpiarse las lágrimas de sus ojos, la pareja caminó directo a las sillas del patio delantero para platicar con el creador de contenido.

Este fue el resultado. (Foto: TikTok @hotspanishmx)

"Yo tenía miedo", dijo la esposa y ahí HotSpanish se acercó a platicar con lo dos abuelitos para pedirle a los fans que la remodelación se pase no sólo a la fachada, sino también al interior, si es que así lo piden y ayudan a que el video se haga viral. Hasta el momento no se tienen más detalles de este caso, pues el video acaba de ser revelado, pero los comentarios ya piden que se cumpla el sueño de los adultos mayores.