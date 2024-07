“Está en buenas manos”, FC Copenhague se burla del Cruz Azul después que Rodrigo Huescas abandonara al equipo mexicano

Rodrigo Huescas y Cruz Azul han protagonizado una de las nuevas novelas del mágico Futbol Mexicano, pues luego de que el jugador “abandonará” al club cementero, rumbo a Dinamarca para cumplir su sueño europeo de jugar con el Copenhage el club más importante de Dinamarca.

Sin embargo, a pesar de que el Cruz Azul anunció, a través de un comunicado, que impondrá una demanda en contra del jugador y su agencia, el Copenhage nuevo dueño de su carta y con el que jugará a partir de ahora, decidió hacer de las suyas en redes sociales luego de la polémica que han vivido.

Rodrigo Huescas de 20 años de edad dejó al club cementero donde creció en las fuerzas básicas, señalando que está ilusionado con este nuevo proyecto, además de que agregó que el delantero mexicano y estrella del Feyenoord, Santiago Giménez, fue una pieza clave en la decisión, pues le animo a dejar al Cruz Azul y aceptar la propuesta.

"Santi es un gran amigo mío y él me apoyó mucho en esta decisión. Me dijo que no la pensara en sumarme al futbol de Europa y que me iba a ayudar a crecer mucho. Me dijo que fuera Europa. Me metió en la idea de que allá es muy hermoso. Las competencias que se juegan allá, en cierta manera, no tienen nada que ver con las de acá. Creo que me llenó de ilusión la mente y le agradezco mucho por los consejos que me dio", dijo Huescas