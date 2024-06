Esta es la primera escuela de manejo para lomitos rescatados donde aprenden en menos de 2 meses (VIDEO)

En redes sociales, se ha viralizado un refugio de perros donde enseñan a los lomitos a manejar, pues muchos no pueden creer que estos animales sean capaces de conducir un automóvil como los humanos, ya que no es una actividad sencilla.

Sin embargo, el refugio llamado Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA), el cual tiene sede en Australia, ha demostrado que los perros son sumamente inteligentes y no deberían ser abandonados y mucho menos maltratados por los seres humanos. Además, esperan que con esto tengan una segunda oportunidad y puedan ser adoptados.

Los perros son animales muy inteligentes y fieles. (Créditos: Freepik)

¿Cuántos perros han aprendido a manejar?

De acuerdo con un video que circula en redes, el primer perro del refugio, ubicado en Nueva Zelanda, que aprendió a manejar se llama Porter. Este can, de raza mestiza y tamaño grande, aprendió en un lapso de 47 días, lo que es relativamente rápido, ya que algunos humanos demoran más.

Aunque solamente han aprendido tres de los perritos del refugio, Porter, Monty y Ginny, se considera un gran logro, pues es el primer lugar en el mundo donde enseñan a los lomitos a hacer este tipo de actividades.

¿Cómo enseñan a los perros a manejar un auto?

Los lomitos aprenden a manejar a través de un simulador, pero cuando están listos practican en auto especial para perros, el cual se acopla a sus necesidades perrunas. Además, tienen entrenadores que siempre están al tanto para que no se hagan daño y no tengan problemas.

Sin embargo, los entrenadores afirman que no todos los perros son tan buenos manejando, pues algunos han mostrado mayor inteligencia y disposición para aprender a utilizar un automóvil que otros.

¿Todos los perros pueden aprender?

Hasta el momento, solamente los perros rescatados por SPCA pueden acceder a estas clases, ya que el propósito principal de esto es demostrar que los lomitos que han sido abandonados merecen una segunda oportunidad. Sin embargo, se espera que en un futuro más lomitos puedan aprender, ya que este refugio cuenta con sedes en diversas partes del mundo, incluidos México y Estados Unidos.

Con práctica y paciencia, los perros pueden aprender muchas cosas. (Créditos: Freepik)

Usuarios reaccionan a lomitos manejando

Luego de que se viralizaron en internet las imágenes que los perros manejando, usuarios en redes sociales reaccionaron asombrados al verlos, pues afirman que son más inteligentes que los humanos e incluso, respetan más los señalamientos de tránsito.

"Encima es prudente y respeta las velocidades, no como otros. De lo mejor ese precioso y cómo se concentraba con su mano chula al volante", "Si seguimos así, los perros van a conquistar el mundo", "Genial, el mejor conductor que he visto en mi vida" y "Eso demuestra que los perros son más inteligentes que los humanos", fueron algunas de las reacciones.

