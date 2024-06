Horóscopo de julio para Aries: descubre qué te deparan los astros este mes en el amor, salud y dinero

Nos encontramos en la segunda mitad del año, donde los astros tienen preparadas muchas sorpresas para nosotros, es por ello que hoy te compartimos la lectura del horóscopo para el signo de Aries, quienes se llevarán muchas sorpresas desde que inicie el séptimo mes del año; te invitamos a conocer la predicción general que como ariano debes de tener en cuenta en aspectos como el amor, el dinero y la salud.

Aries: ¿cuál es el horóscopo para este signo en julio 2024?

Este fin de semana te compartimos las predicciones de Mercy Tarot con las que podrás asegurar que desde el primero y hasta el 31 de julio tu vida esté llena de éxitos y triunfos; recuerda que lo que dicen las cartas del tarot son aspectos generales, por lo que sólo debes de tomar los que más resuenen contigo y con lo que estás viviendo en este momento de la vida. Sin más, te dejamos todo lo que debes de saber sobre el horóscopo de Aries para el mes de julio 2024. ¿Llegará un nuevo amor o habrá problemas con el dinero? Aquí te lo contamos.

Aries cierra ciclos este mes

De acuerdo con la astróloga y tarotista, este séptimo mes del 2024 promete ser maravilloso en comparación con los pasados y los próximos a venir. Seguramente la frase de "cortar madera" te haga sentido en este momento y debes de saber que no es para menos, pues tu enojo y frustración constante no vienen de la nada, sino que son una advertencia de tus astros con los que te están pidiendo que hagas una limpieza en tu vida, es decir, que se acabó el momento de tolerar nada a nadie. Así que asegúrate de tener claras tus convicciones y lo que quieres, si no quieres nada a medias, ¡hazlo saber!

Sin embargo, también es importante que tengas cuidado con lo anterior y es que sin importar si se habla de temas del amor o del trabajo, si no pones de forma firme lo que quieres también es probable que entres en conflictos y debes de evitar esto, pues el cansancio te puede hacer explotar y decir lo que no debes. Así que aprende a marcar distancia con personas, lugares y en todo lo que lo necesites.

Las cartas del tarot para Aries en julio 2024

As de copas.

Siete de pentáculos.

Cinco de pentáculos.

Reina de pentáculos.

Ocho de copas.

Cuatro de copas.

¿Qué le depara a Aries en el amor?

De acuerdo con la interpretación de la tarotista Mercy Tarot, las cartas anteriores revelan que los carneros iniciarán el mes de julio con una nueva oportunidad en el amor que además de ser inicial es puro y sincero, es probable que este romance ya lo tengas identificado; mientras que los que ya se encuentran en una relación de noviazgo o de matrimonio deben de permanecer serenos, pues las cartas también dejan ver que no habrán ni peleas ni mucho menos rupturas.

Cabe destacar que algunas personas de este signo cerrarán ciclos con personas que no te dan lo que quieres o necesitas, por ejemplo, con alguien que no decide si se quiere comprometer contigo o no. Te vas de la vida de quien te haga sentir ordinario pero te tomará todo el mes, para que los últimos días tomes por fin esa difícil decisión, por dura que sea, para tomar nuevos caminos que te den protección, estabilidad, bienestar y felicidad. ¡Ojo con alguna expareja!, pues puede volverte a buscar este mes.

Aries tendrá suerte con el dinero en julio

Por otro lado, los astros te dicen que a tu vida va a llegar todo aquello que estabas esperando desde hace ya algún tiempo, por ejemplo el recibir un dinero de forma inesperado, que te debían e incluso un aumento de salario en el trabajo, así como la firma de documentos importantes. Sobre ello, la tarotista añade que esperes lo bueno de los documentos legales y si no lo esperas, es buen momento para ponerlos en orden y saber ese beneficio que tanto esperas.

Es importante que sepas que el horóscopo no sólo te advierte de recompensas económicas, sino que también se te hace un llamado a prestarle atención a tu vida financiera y económica, pues si tienes gastos por impulso te puedes arrepentir en el futuro. De lo contrario, puede que te veas en aprietos al final del mes. ¡Comienza a ahorrar!, aunque los ingresos no dejarán de llegar a ti.

Salud: ¿qué le depara a los Aries?

Si eres de los carneros que desde hace un tiempo se las han visto complicadas con su salud o la de algún ser querido, julio llega a calmar todas las preocupaciones, pues se viene un periodo de estabilidad en el que todo saldrá bien y de forma positiva. Sin embargo, es importante que en lo mental te concentres en estar en lo presente y no en el pasado, pues la nostalgia hacia el pasado o la preocupación al futuro no te dejará nada bueno. ¡Aprende a soltar!