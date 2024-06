Lindsay Lohan es alabada en redes tras mostrar su increíble físico en la secuela de "Un viernes de Locos"

Lindsay Lohan ha estado en boca de todos, pues, luego de anunciar que regresaría para la secuela de una de las películas más aclamadas y recordadas de Disney, pues “Un viernes de locos” ha sido una de las películas más recordadas de Lindsay Lohan antes de todas sus polémicas.

Estrenada en 2003, y coprotagonizada con la ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis y Mark Harmon, demostraron que una historia simple, pero divertida y bien llevada puede convertirse en una excelente película de culto para esa generación de los 90 y años 2000 pueden seguir apreciando.

Así se ve Lindsay Lohan /Créditos: @porqueTTarg

Así se ve Lindsay Lohan en su regreso a la secuela de “Un viernes de Locos”

Y es que ahora con 37 años Lindsay Lohan ha mostrado su increíble aspecto, pues vuelven luego de 21 años de grabar la primera película, cuando Lindsay Lohan era una chica Disney y todavía no caía en polémicas, mientras que Jamie Lee Curtis todavía no era la increíble y galardonada actriz que es ahora.

Fue en el programa Good Morning America, donde la increíble actriz hablaba un poco sobre lo que es volver a grabar esta película y compartir créditos con la ganadora del Oscar, Jamie Lee Curtis por Everything Everywhere All At Once, una película que revolucionó a toda la industria.

"Siempre dicen que cuando tienes un mejor amigo o alguien con quien eres muy cercano, puedes dejarlo de ver por años y años, pero cuando lo vuelves a ver es como si nunca se hubieran separado", dijo Lindsay Lohan.

Pues el 24 de junio de este año, las dos actrices confirmaron que la película que desde 2022 estaba en pláticas para realizarse, por fin estaba en grabaciones, algo que emocionó a todos los fanáticos de esta increíble película de Disney, adelantada a su tiempo, algo que sucedía mucho con ese tipo de películas.

Algo que sus fans pudieron compartir en las redes sociales, pues se ve increíble a sus 37 años de edad, por lo que han compartido diferentes comentarios en donde se alegran por su excelente salud, después de todo lo que ha sucedido en su vida, por lo que no podemos esperar más por su regreso a las pantallas.

¿Dónde puedo ver “Un viernes de Locos”?

La película favorita de al menos 2 generaciones es una joya de Disney, pues en 2003 reunió a estas dos actrices que demostraron tener una increíble química en la pantalla, por lo que si no puedes esperar a la aclamada secuela, ahora puedes ver esta primera parte en el servicio de streaming Disney+, que ahora está estrenando su nueva imagen y mucho más contenido por ver.