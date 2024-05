VIDEO: joven le hace el feo a Bad Bunny y se niega a tomarse una foto con él

Aunque se mantiene en la industria como uno de los referentes del género urbano, la popularidad de Bad Bunny ha disminuido por los desplantes y la actitud que tiene con algunos de sus fanáticos. Algo que está vez se vería reflejado en el incómodo momento que paso durante un reciente juego de la NBA en el que un joven le hizo el feo y rechazó tomar una foto con el cantante.

Joven rechaza foto con Bad Bunny

El video del rechazo al “Conejo Malo” se hizo viral de inmediato en redes sociales, pues en éste se observa el momento en el que el empresario estadounidense Mark Cuban se acerca entusiasmado al cantante puertorriqueño para tomarse una fotografía durante un encuentro de los Mavericks de Dallas, equipo del que es dueño el también inversionista del programa “Shark Tank”.

Luego de que Mark Cuban captura el momento auxiliado por otra persona, Bad Bunny toma algunas de sus pertenencias del asiento junto a él y se detiene por un momento mientras el empresario le pregunta a su hijo Jake Cuban, de 14 años de edad, si desea tomarse una fotografía, a lo que el joven se niega con un gesto de desagrado que de inmediato se hizo viral.

“Salió más inteligente que el papá”, “La mamá de ese niño sí tomó ácido fólico en el embarazo”, “Excelente, ese joven es mi nuevo ídolo”, “Por fin un adolescente con masa gris”, “Ese muchacho me llena de orgullo”, “Denle un millón más a ese niño, se lo merece”, “Aún hay esperanza”, “¿Vieron eso? Es bárbaro” y “Ya a nadie le gusta ese hombre”, fueron algunos de los comentarios en los que destacaron la foto que Jake Cuban tenía con el cantante durante un evento pasado.

El hijo del empresario Mark Cuban rechaza foto con Bad Bunny. Foto: Captura de pantalla X @eduardomenoni

Polémicas de Bad Bunny con sus fans

Algunos internautas aseguraron que los constates desplantes del intérprete de “Ojitos lindos” con sus fan han provocado que pierda seguidores. Uno de los más destacados es aquel en el que una fanática intentó acercarse a él para tomarse una foto y, molesto, lanzó el teléfono de la joven al agua.

“La persona que se acerque a mí a saludarme, decirme algo o sólo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabr** teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió en Twitter justificando su reacción.

El mensaje que envió el pasado enero a sus fans a través de su canal de difusión en WhatsApp también generó un intenso debate, pues les exige que no lo molesten si lo ven en la playa durante sus vacaciones: “Me dijeron que no hay trabajo hoy, brutal. Me voy pa’ la paya, que tengan lindo día. Si me ven, no me saluda, déjenme quieto que estoy en la mía”.