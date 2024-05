BTS llega a Miniso México y estos son todos los productos que podrás comprar

El ARMY podrá estar contento luego de que se dio a conocer que la agrupación BTS llegará a las sucursales de Miniso México, pues según empleados de la tienda, estarán disponibles en algunas semanas, así que aquí te damos todos los detalles de esta nueva colaboración.

Aunque todo parecía un rumor, finalmente se ha confirmado que los productos BT21 de la boyband estarán en las tiendas de la franquicia japonesa, por lo que, si eres seguidor, te recomendamos que vayas ahorrando, ya que habrá mucha mercancía que comprar.

(Créditos: Facebook / Miniso)

¿Qué productos de BTS venderán?

En las imágenes que circulan en internet de las tiendas Miniso de Vietnam, lugar donde ya llegó la colección, se aprecian cojines, termos, vasos, peluches, llaveros, bolsas y toda clase de objetos de papelería de los muñecos de BT21. Además, se observan productos de belleza como mascarillas, perfumes, bálsamos labiales, sombras y rubores.

Sin embargo, es probable que en México solamente lleguen algunos productos, al menos pronto, ya que comúnmente no traen las colecciones completas al país.

(Créditos: Facebook / Miniso)

¿Cuándo llegará BTS a Miniso México?

Hasta el momento, Miniso no ha detallado la fecha en que los productos de BT21 de BTS llegarán a México, pero en algunos videos que circulan en internet los empleados revelaron que ya han cajas llegas de mercancía en el país, por lo que solamente falta que las exhiban y estén disponibles en tiendas.

De hecho, los productos de BTS no llegarán solamente a México, se ha confirmado que todas las tiendas del mundo tendrán a los personajes de BT21, así que todos los fanáticos de la agrupación de K-Pop podrán disfrutar de esta linda y única colección en algunas semanas.

(Créditos: Facebook / Miniso)

¿Qué precio tendrán los productos de BT21 en Miniso?

Normalmente, los productos de estas tiendas son muy económicos, por lo que los precios pueden ir desde los 50 pesos hasta los 600 pesos. De hecho, su mercancía más cara suele ser electrónicos como audífonos, pilas de carga, lámparas, teclados o ventiladores eléctricos, por solo mencionar algunos.

Sin embargo, si eres un ARMY de corazón y deseas comprar varios objetos, será mejor que ahorres un buen dinero, ya que de esta manera asegurarás tener todo lo que te guste de la colección de BT21 x Miniso. Además, te recomendamos estar pendiente de su sitio oficial o sus redes sociales, pues así evitarás llegar tarde al lanzamiento.

(Créditos: Facebook / Miniso)

¿Habrá disponibilidad en la tienda Miniso en línea?

Aún se desconoce si la mercancía de BTS estará disponible en su tienda online, pero es probable que no, ya que normalmente sus colaboraciones no están a la venta hasta pasando algún tiempo. Por ejemplo, la colección de Sanrio no estuvo disponible en línea hasta meses después, ya que los productos eran muy solicitados.

Sin embargo, es importante que, como buen ARMY, revises con frecuencia el sitio oficial, pues de esta manera te enterarás de todos los detalles de la colección de manera precisa y veraz. Además, no olvides registrarte en su página oficial, ya que, al generar puntos, puedes ganar descuentos y productos gratis.

