Así anticipó la caricatura “Dinosaurios” el fuerte calor que se registra en México | VIDEO

“Soy el Nene, el consentido. Suavecito y abrazable y a mi papi yo le pego con una sartén”, es la canción con la que empezaba la caricatura “Dinosaurios”, que estuvo en tendencia en los años 90. En Estados Unidos fue emitida entre 1991 y 1994 y su éxito generó que volviera a ser parte de la programación televisiva, pero no sólo de ese país, sino de México y Latinoamérica. Aunque era una comedia en torno a una familia de dinosaurios, también daba mensajes y lecciones.

La caricatura plasmó diversos escenarios e incluso anticipó el fuerte calor en México. Esto se enfatizó en su emotivo final porque el líder de la familia, el dinosaurio Earl, compartió una noticia que fue un llamado para hacer conciencia acerca del cambio climático y, por lo mismo, la importancia de respetar a la naturaleza y cuidar a la tierra .

Sigue leyendo:

¿Qué es la dermatitis por calor?: así puedes identificarla y tratarla

Calor y salud mental: ¿Cuáles son las consecuencias de las altas temperaturas en las personas neurodivergentes?

La caricatura fue tendencia en los años 90. Foto: Pop TV.

Por qué la caricatura “Dinosaurios” anticipó el cambio climático

“Creo que les debo disculpas por iniciar el fin del mundo, la civilización y todo eso”, expresó el padre de familia, quien admitió que confió en el progreso y la tecnología, olvidando a la naturaleza. “Es tan fácil aceptar a la naturaleza sin esfuerzo, porque siempre está ahí y la tecnología es tan brillante”.

La familia de Earl fue comprensiva con él, pero él también fue honesto al dejar entrever que ya no había dónde vivir, tras dañar la tierra. “Bueno, muchachito, lo que pasó es que papi estuvo a cargo del mundo y no supo cuidarlo bien, ¿sabes? Y ahora parece que no quedará mucho mundo para ti y para tus hermanos para poder vivir”.

Extinción de los dinosaurios

En medio de la trágica noticia, el personaje central de “Dinosaurios”, el Nene consentido, hace una conmovedora pregunta: “¿Nos vamos a mudar?”. Esto deprime aún más a su padre, quien simplemente responde lo siguiente: “No, no hay lugar para mudarnos, es el único mundo que tenemos”.

Los demás integrantes de la familia de dinosaurios entendió el mensaje de Earl, quien trata de ser optimista porque expresa que “sea lo que sea, todos nos quedaremos juntos”. El papá dinosaurio trata de sumarse a los buenos pensamientos, expresando “sí, sí, ya verán cómo todo se arregla. Después de todo, los dinosaurios han estado en la tierra 150 millones de años, no es posible que todos desaparezcamos”.

En el caso de “Dinosaurios”, no había calor extremo, sino frío extremo, que también fue una consecuencia de cuidar a la naturaleza y la tierra, lo que derivó en el cambio climático. La caricatura llegó a su fin de una manera nostálgica porque un presentador de noticias destacó que el pronóstico del clima no era favorable porque seguiría nevando, así que habría frío y oscuridad. Tras dar esta información, el comunicador únicamente dice “adiós”, a fin de despedirse.