Monterrey: así se burlaba un jugador del Columbus Crew de la ciudad antes de eliminar a los Rayados

Los Rayados de Monterrey fueron humillados deportivamente tras caer 5-2 en el global y perderse la final de la Concachampions a jugarse este 1 de junio, pues no pudieron darle vuelta al marcador inicial de 2-1, por lo que Fernando “Tano” Ortiz se quedó sin su ansiada final.

Sin embargo, una situación antes del partido por parte del portero de Columbus Crew hizo enojar a aficionados y periodistas, pues el jugador se burló de la ciudad de Monterrey horas antes de la eliminación de los Rayados, lo que además presume en sus rede sociales sin problema.

Así se burlaba un jugador del Columbus Crew de la Ciudad de Monterrey

Antes del partido, los jugadores de Columbus Crew debieron estar al menos 48 horas en Monterrey, esto por reglamento FIFA; sin embargo, uno de sus jugadores, llamado Evan Bush, presume en sus redes sociales un mensaje acerca de un lugar en San Pedro Garza García, Nuevo León.

“¿Alguien tiene algo de dinero extra para terminar este edificio?, dijo en Instagram.

Asì se burlaba de Monterrey en su Intagram/créditos: Captura de Pantalla

Lo que desató una gran molestia por parte de aficionados y residentes de Nuevo León, pues nada tiene que ver la rivalidad entre Rayados y Columbus en la cancha con lo que sucede fuera de ella, por lo que no dudaron en prometer que lo abuchearon más tarde ene el partido.

Lamentablemente, se dieron cuenta de que el jugador era el portero suplente y no iba a jugar, por lo que no pudieron hacer nada, por lo que el jugador de 38 años de edad, quien desde 2020 ha militado en el Columbus Crew, no recibió ningún castigo por parte de su club o la afición regía.

¿Cuándo es la final de la Concachampions?

Luego de que pachuca comandado por los “niños héroes” de Guillermo Almada derrotaron al América este 30 de abril y Columbus Crew, actual campeón de la MLS, se luciera en un juego desequilibrante en contra de Rayados, por fin se ha anunciado la fecha oficial de la final de la Concachampions.

Fue en redes sociales donde se anunció oficialmente que la final de la CONCACAF Champions Cup será el próximo sábado 1 de junio de 2024, donde además se podrán felicitar, pues el partido, siempre sí, será en el estadio de Pachuca, por lo que el Estadio Hidalgo se vestirá de gala.

Además, dejaron en claro que originalmente sería el 2 de junio, pero al ser en territorio mexicano y como las elecciones a la presidencia 2024 serán ese día, tomaron la mejor decisión de cambiar para un día antes la final de la Concachampions y no interferir con esa importante fecha.