Vaquero Navarrete busca impulso para su carrera; campeones mexicanos lo alientan a seguir peleando

Presentación de la próxima pelea del Vaquero Navarrete

El campeón Emanuel “Vaquero” Navarrete disputa, este fin de semana, el tetracampeonato mundial de la Organización Mundial de Boxeo en peso ligero. Sin embargo, él aún siente que le falta algo, a la hora de hablar de pertenecer a la élite del boxeo mexicano.

El sábado, en San Diego, California, El Vaquero enfrenta al ucraniano Denys Berinchyk, en un duelo por el cinturón vacante ligero de la Organización Mundial de Boxeo, victoria que le abriría la selecta lista de campeones tricolores con cuatro categorías conquistadas. Una hazaña que sólo han logrado cinco.

"No me puedo incluir la verdad. No demerito a mis rivales, pero yo siento que no eran completos.

Lo que le hace falta a mi carrera para terminar de despuntar, y para que yo me acepte, son peleas como Shakur (Stevenson), Pitbull Cruz, (Vasyl) Lomachenko o Teófimo. Quiero saber si realmente soy de deberás o no", explicó en entrevista con El Heraldo de México el peleador de San Juan Zitlaltepec.