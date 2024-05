Elecciones 2024: Las encuestas electorales ¿Son fiables?

A menos de 30 días para las elecciones del 2 de junio, en redes sociales y en los medios de comunicación empezó a circular una encuesta hecha por Massive Caller. En la cual Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, se ve prácticamente empatada con Claudia Sheinbaum, e incluso unos decimales arriba. En la encuesta elaborada el primero de mayo, Xóchitl aparece con un 40.1% de intención de voto y Sheinbaum con un 39.2%, mientras que Máynez se encuentra alejado con un 6.5%, y los indecisos acumulan un 14.2%.

A partir de esto, se desató un debate en redes sociales sobre si Massive Caller era confiable, ya que es la única casa encuestadora que ha puesto a Gálvez en ventaja. Por ello, quiero tomarme el tiempo para explicar qué está sucediendo con estas encuestas y si debemos o no tomarlas en cuenta.

Ten un voto informado

Créditos: Pexels

Usando el sitio web de Polls Mx, que se dedica a recopilar encuestas y compararlas, vamos a usar el ejemplo reciente del Estado de México para ver qué tan distanciadas estaban del resultado final y mostrar algo que puede sorprender.

En las elecciones de 2023 en el Estado de México, las encuestadoras más certeras fueron Electoralia, con una diferencia de 3 décimas; México Elige, con una diferencia porcentual de 5 décimas; GobernArte, con 7 décimas de diferencia con el resultado; y Massive Caller, que dio 8 décimas menos de las que obtuvo Delfina Gómez al ganar la gubernatura.

Comparativa de encuestas frente a resultados finales Créditos: PollsMX

Son 4 casas encuestadoras diferentes que tuvieron menos de un punto porcentual de diferencia con el resultado en 2023. Así están en 2024:

Electoralia da 24 puntos de diferencia entre Sheinbaum y Gálvez .

y . México Elige da 6.2 puntos porcentuales de distancia entre las candidatas.

da 6.2 puntos porcentuales de distancia entre las candidatas. GobernArte da 31.4 puntos de diferencia.

da 31.4 puntos de diferencia. Massive Caller, en su última encuesta del 4 de mayo, da 1.6 puntos de diferencia, prácticamente un empate.

¿Se nota cómo cada casa encuestadora, con su respectiva metodología, tiene un resultado muy distinto del otro? Polls MX detecta algunas encuestas que dan 40 puntos de diferencia y otras con menos de 10. ¿Cómo puede suceder que haya tanta diferencia? En realidad, en mi criterio, ninguna encuestadora es fiable, porque las 4 encuestadoras que más se acercaron en 2023, todas tienen datos diferentes de preferencias electorales de los ciudadanos.

Aquí es el momento donde uno tendría que hacerse preguntas. ¿Por qué hay encuestadoras como Algoritmo, que dan 40 puntos de diferencia, otras como el Financiero, que dice hay 17 puntos de distancia, o Massive Caller, que dice que es prácticamente un empate? ¿A quién le creemos?

Recuerda que no hay una elección definida

Créditos: Pexels

Es por eso por lo que hay que llevar el debate a otro lado. ¿A quién le conviene divulgar una elección definida? ¿A quién le conviene decir que ya está decidido quién va a ganar? ¿A quién le conviene que haya más gente que diga “ya para qué voto si ya se decidió”?

La verdad es que no hay nada definido. La verdadera encuesta es el 2 de junio, es la cita para salir a votar y decidir quién tomará el rumbo de este país. No hay ninguna encuesta que valga ni diferencia que valga para negarse a votar. Votar es un derecho y una obligación.

Cuestiona todo e infórmate

Créditos: Pexels

Para aquellos que no han decidido por quién votar, es válido. Para aquellos que no les convence ningún candidato o candidata, también es válido. Lo que no es válido es no salir a votar el 2 de junio. El mejor ejemplo, insisto, es el Estado de México. Había encuestas que ponían a Delfina Gómez con 20 puntos de diferencia. Al final resultaron ser casi 8.

¿Qué habría pasado si, en lugar de un 50% de participación, hubiera habido un 60% o un 70%? Tal vez el resultado habría sido diferente. Por ello, la solución a esto es salir a votar. Salir a definir quién gobernará el país por los próximos años. Si ninguno convence, es válido anular el voto. ¿Qué pasaría si no ganara nadie y ganaran los votos nulos? Si ninguno de los candidatos lo ve capacitado para gobernar, anule su voto. Aquí la labor es salir a votar, por quién guste, por quién le convenza, o por ninguno, pero salga a votar el 2 de junio.

Por: Marco A. Macías

Lic. Comunicación

Universidad Anáhuac

Instagram: @marcoadml

VR