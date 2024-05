The Killers regresa a México: fechas, precios y dónde será su concierto

¡Atención para las y los amantes del rock! La banda estadounidense The Killers ha confirmado que llegará a México como parte de su gira "Rebel Diamonds 2003-2023", que busca celebrar sus 20 años de trayectoria en donde recorrerán distintos escenarios alrededor del mundo para demostrar por qué siguen siendo una de las bandas más influyentes en la escena musical y aunque no se sabía si llegarían al país, hace unos momentos fueron confirmadas tres fechas en estas tierras.

¿Cuándo será el concierto de The Killers en México?

El anuncio de esta gira tan especial se remonta a diciembre del año pasado, cuando The Killers reveló sus planes de recorrer el mundo para celebrar dos décadas desde el lanzamiento de su icónico álbum debut, "Hot Fuss". Ahora, finalmente, el grupo ha confirmado que México será parte de esta experiencia musical única, que promete repasar todos sus éxitos. A través de las redes sociales de Ocesa, se dio a conocer que The Killers tendrá tres conciertos en Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

Este anuncio ha generado un enorme entusiasmo entre las y los seguidores mexicanos de la banda, quienes esperaban con ansias la confirmación de fechas en nuestro país, ya que en los útlimos años la banda se ha presentado varias veces en México. Recordemos que tan solo en 2023, la banda ofreció dos memorables conciertos en México: uno como parte del festival Tecate Pal' Norte y otro en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Ahora, a medio año de haber anunciado su gira, The Killers confirma su llegada a México con tres imperdibles conciertos. El tour arrancará el 3 de octubre en el Estadio 3 de marzo en Guadalajara, Jalisco. Luego, el 5 de octubre, harán vibrar el Foro Sol de la Ciudad de México, para finalmente despedirse el 8 de octubre en el Estadio Banorte de Monterrey.

The Killers es uno de los grupos internacionales que más visitas ha realizado a México en los últimos años.

Fotografía: Instagram/@thekillers

La gira de la banda dará inicio el 14 de junio en Europa, una elección estratégica ya que fue en este continente donde obtuvieron su primera gran oportunidad al firmar con la disquera Island Records en 2003, así que parece importante que en este 20 aniversario puedan regresar al lugar donde comenzó esta gran leyenda. "¡Es justo que le demos primero a la tierra que nos dio nuestra primera gran oportunidad de hacer lo que hacemos!", expresaron en sus redes sociales.

¿Dónde comprar boletos para ver a The Killers en México?

La tan esperada preventa Citibanamex comenzará el 9 de mayo y estará disponible exclusivamente a través de la página oficial de Ticketmaster desde las 14:00 horas, hasta las 23:59 horas. Esta venta anticipada, diseñada especialmente para los titulares de tarjetas de este banco, brindará a los fans una oportunidad única de asegurar sus boletos antes que el público en general.

Las y los aficionados del grupo estadounidense están ansiosos por marcar en sus calendarios las fechas de la preventa y venta de boletos.

Fotografía: Instagram/@thekillers

¡Pero eso no es todo! Ya que para aquellas personas que no son tarjetahabientes de Citibanamex o que prefieren esperar, la venta general comenzará justo un día después de la preventa, es decir, el 10 de mayo a partir de las 14:00 horas. Los boletos estarán disponibles tanto en línea, a través del mismo sistema de boletaje, como en las taquillas físicas de los lugares de los conciertos. Aunque aún no se ha anunciado quién abrirá los conciertos, se sabe que en Europa contarán con la presencia de la famosa banda escosesa Travis.