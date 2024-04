Miguel Herrera es criticado por sus exdirigidos en Tigres, "él se fue y nosotros ganamos 3 trofeos"

Miguel Herrera está en el ojo del huracán, no importa cuando leas esto. Pues este sábado se enfrentará a su exequipo, los Tigres, en un partido que promete mucho, ya que Tijuana, hasta hace no mucho, era el único equipo en la Liga MX que no conocía la victoria, por lo que buscará conseguir su segundo triunfo mientras que los Tigres buscan afianzarse en el campeonato.

Cabe destacar que no es la primera vez que el técnico mexicano y mundialista en Brasil 2014, es criticado por sus comentarios fuera de lugar en las conferencias de prensa, al final es famoso por perder los estribos en cancha y hasta golpear a periodistas que le hicieron una crítica, como lo es el caso de Christian Martinoli en 2015, que a la postre sería su salida del Tri.

Miguel Herrera es criticado por sus exdirigidos en Tigres

Fue en conferencia de prensa donde Rafael Carioca decidió responder a los cuestionamientos sobre el encuentro de este sábado, pues el partido ha entrado en un ambiente de “venganza”, ya que no hay excelentes recuerdos con el DT mexicano en su paso por el conjunto tigre.

“Sobre la frase del equipo de estar viejo, demostramos que tenemos mucha calidad para seguir jugando y peleando por el campeonato, él salió y nosotros ya ganamos 3 trofeos. No nos dio lo que debería lograr”, dijo Carioca.

Pues este será el regreso de Miguel Herrera al Estadio Universitario de los Tigres, donde el DT mexicano, salió por la puerta de atrás tras quedar eliminado en liguilla y dejar como recuerdo su declaración de que “este equipo está muy viejo” por lo que según él no podían ganar.