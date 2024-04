¿Ariana Grande plagió a Luis Miguel? fans encuentran similitudes en estas dos canciones

Ariana Grande es una de las cantante es más reconocidas a nivel mundial. Su voz y talento la han llevado a ganarse a millones de personas. Ahora, las redes no están alagando su belleza o talento, sino que la están criticando por su última canción. Para muchos internautas, la estadounidense habría plagiado uno de los grandes éxitos de Luis Miguel.

La teoría en redes indica que la canción de 'Don't wanna break up again' habría plagiado una parte de la canción de 'Dame' de Luismi. Esto generó una serie de controversias entorno al nuevo sencillo de la exNickelodeon, pero en realidad se trata de un plagio o los fans de 'El Sol de México' están abusando.

Ariana Grande habría plagiado uno de los grandes éxitos de Luismi, según las redes sociales (IG: arianagrande)

El supuesto plagio de Ariana Grande a Luis Miguel

Como ya se mencionó, la canción de 'Don't wanna break up again' de Ariana Grande está siendo 'atacada' por los fans de Luismi, ya que aseguran que es un plagio de uno de los grandes éxito de la década de los 90 de Micky. Si bien el plagio no se presenta en la letra, si en la melodía, para ser más precisos en la progresión melódica.

La canción de Ariana donde se estaría realizando el plagio dice: "I don't wanna fuck whit your head. It's breaking muy heart".

La parte que sería analizada por los internautas tiene que ver cuando la canción de Luismi dice: "Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor, que queden para siempre mis besos vibrando en tu cuerpo".

La reacción de los fans al posible plagio

Por un lado, algunos internautas aseguran que la versión del 'Sol de México' es muy superior a la de la estadounidense. Mientras que otros aseguran que tanto Luismi como Ariana realizaron un plagio de otra canción, para ser más precisos de 'That's the way love goes' de Janet Jackson.

Algunos otros fans aseguran que ninguna de las canciones plagio, ya que en realidad se trata de interpolaciones, no sampleos y mucho menos plagios. La interpolación musical es cuando se usa una melodía o porciones de una canción previamente grabada pero regrabando la melodía en lugar de muestrearla, es decir que no se usa la melodía en su totalidad.