Un hombre descubrió que su esposa le era infiel porque sus loros no dejaban de repetir: “Mi marido no está, ven”

Un hombre en Turquía presuntamente descubrió que su esposa le era infiel gracias a sus loros, quienes se aprendieron una frase que su mujer no dejaba de repetir cuando él estaba fuera de casa. La historia se volvió viral en X, donde la difundió el abogado de este sujeto. Muchos internautas creen que la historia fue inventada, pero otros aseguraron que por más irreal que suena, esas cosas a veces pasan.

“Mi marido no está, ven”, fue la frase que sus mascotas no dejaban de repetir, de acuerdo a lo que publicó en X el usuario Av. Ted Buckland. Luego de escuchar eso, el dueño de los animales comenzó a sospechar y tras investigar descubrió que su esposa sí le era infiel, por lo que decidió divorciarse. La identidad de los involucrados no fue revelada y muchos creen que fue sólo una historia para volverse viral.

Hay quienes dudan que la historia sea real. Foto: X.

¿Por qué los loros pueden memorizar frases y “hablar”?

Los loros destacan por su sorprendente capacidad para imitar sonidos humanos, una habilidad que los hace muy populares como mascotas. Poseen una estructura en su tracto respiratorio conocida como la siringe, situada en la base de la tráquea. Esta estructura es extremadamente flexible y les permite modificar los sonidos que producen al cambiar la forma y la tensión de las membranas de la siringe, así como controlar el flujo de aire.

Son muy inteligentes. Foto: Freepik.

Lo interesante es que los loros son capaces de realizar movimientos precisos con su siringe, lo que es crucial para imitar el habla humana. Además de su configuración física, los loros son animales altamente sociales que dependen de la comunicación sonora para interactuar dentro de su grupo. Esta necesidad de comunicarse ha favorecido el desarrollo de una inteligencia avanzada y la capacidad de reconocer patrones de sonido.

Los loros no sólo repiten sin sentido

La capacidad de los loros para imitar el habla humana no es meramente una repetición sin sentido; en muchos casos, estas aves muestran signos de comprensión contextual. Por ejemplo, pueden aprender a asociar palabras con sus significados, lo que les permite responder de manera apropiada en diferentes situaciones.