¿Por qué la generación Z está más triste y enojada que los Millenials y Boomers?

Cada persona encuentra la felicidad en distintas circunstancias, pero por más paz mental que se tenga es imposible que los factores externos no influyan en las emociones de cada quien. Es así como se podría pensar que mientras más avanza el mundo, la felicidad se encuentra más cerca de las nuevas generaciones, pero esto es una mentira ya que una investigación reciente ha descubierto que la Generación Z es más infeliz que generaciones pasadas.

Los retos que debe enfrentar a Generación Z

De acuerdo con la investigación realixada por el grupo Gallup en colaboración con la Fundación Walton, la Generación Z, comprendida entre los 12 y los 26 años, enfrenta desafíos únicos que podrían estar afectando su bienestar emocional. En la encuesta se tomaron en cuenta a más de dos mil jóvenes, el 75% de ellos (quienes eran más pequeños) afirmaron sentirse "algo felices", pero esta cifra disminuyó significativamente a medida que las y los encuestados alcanzaban la edad adulta.

Zach Hrynowski, investigador principal de Gallup y autor de la encuesta, explicó que este estudio forma parte de una serie destinada a comprender a fondo la vida de la Generación Z, sus valores y sus aspiraciones futuras.

Fotografía: Freepik.

Dos factores destacaron como fuertemente correlacionados con la felicidad de la Generación Z: la cantidad de tiempo dedicado al sueño y a actividades de relajación durante los fines de semana, y, aún más significativo, su sentido de propósito. Y es que según el estudio, la felicidad de estos jóvenes está estrechamente ligada a la sensación de despertarse cada día y sentir que su trabajo o sus estudios son interesantes y significativos.

"Lo que es importante para la Generación Z es si sienten que su vida importa y están marcando la diferencia, más que si van a trabajar para ganar mucho dinero, obtener un gran ascenso, cosas así", agregó Zach Hrynowski, investigador principal de Gallup para la CNN.

Los jóvenes de la Generación Z, entre 18 y 26 años, son menos propensos a evaluar positivamente sus vidas en comparación con las generaciones anteriores en ese mismo rango de edad.

Fotografía: Freepik.

¿Cómo llegar a encontrar la felicidad?

La Dra. Chloe Carmichael, psicóloga clínica con sede en Nueva York y autora del libro "Nervous Energy: Harness the Power of Your Anxiety", desafía la noción convencional de felicidad. En lugar de perseguir una acumulación de emociones positivas, Carmichael enfatiza la importancia del propósito en la búsqueda del bienestar emocional, ya que la verdadera felicidad radica en tener un propósito y comprender que el camino hacia él estará lleno de altibajos.

Incluso si no se encuentra en un punto donde pueda perseguir directamente algún propósito, la especialista sugiere que practicar habilidades o adquirir educación relacionada con él puede infundir significado en lo que se hace en el presente. Y es importante destacar que el propósito no se limita al ámbito laboral, ya que Carmichael subraya que puede manifestarse en causas que se apoyan o en las relaciones que se establecen.

Las responsabilidades laborales pueden adquirir un significado más profundo al contribuir al avance de ese propósito de alguna manera.

Fotografía: Freepik.

Dormir bien, el secreto para la salud y el bienestar

Igualmente, distintas especialistas en salud mental han señalado que un mejor descanso no solo se traduce en un aspecto más radiante, sino que también tiene un impacto significativo en el estado de ánimo y la calidad de vida en general, ya que el déficit de sueño o la mala calidad del mismo pueden desencadenar una serie de efectos negativos, desde un estado de ánimo más bajo y mayor irritabilidad hasta problemas de memoria, concentración y enfoque.

Estas consecuencias de no dormir bien pueden repercutir en las relaciones interpersonales y la interacción social, lo que a su vez puede afectar el nivel de felicidad de una persona. Y aunque pueda resultar muy complicado dormir todas las horas necesarias, es muy importante tener una buena higiene del sueño, por lo que se recomienda desconectarse de los dispositivos electrónicos al menos una hora antes de acostarse, evitar dormir con el teléfono cerca, limitar el tiempo frente a las pantallas y establecer una rutina consistente de hora de acostarse y de despertarse.

La felicidad no se encuentra en la búsqueda constante de emociones positivas, sino en la dedicación a un propósito significativo que dé dirección y sentido a la vida, independientemente del ámbito en el que se manifieste.

Fotografía: Freepik.

Y si bien, la Generación Z es conocida por su atención al cuidado de la piel y la salud mental, también debe priorizar el sueño, porque a pesar de los esfuerzos dedicados a estos aspectos, el mal dormir puede manifestarse en una apriencia de fatiga y sensaciones de malestar que merman la felicidad cotidiana.