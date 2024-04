Esta es la actividad que realizan los finlandeses 3 veces por semana para ser felices

La felicidad es algo que todas las personas quieren y buscan. El poder tener una vida llena de felicidad puede ser algo subjetivo, pero también es algo que la gran mayoría de las personas persigue a lo largo de su vida. Finlandia es conocido como el país más feliz del mundo, pero pocos saben el motivo por el que tiene este titulo en el mundo. Ahora vamos a revelar una actividad que es considerada como el gran secreto de la felicidad de dicho país.

Se trata de una actividad que los finlandeses practican hasta 3 veces por semana y que sería el motivo por el que la gente que vive en dicho país se mantengan felices. Se trata de un hábito que podría considerarse terapéutico, pero también de cuidado personal. La realidad es que para los finlandeses es parte de su rutina diaria y el motivo por el que viven más felices.

El secreto de la felicidad finlandesa

La actividad que da la felicidad en Finlandia de manera habitual, pero es considerada como el secreto de felicidad es nada más y nada menos que el sauna. Si bien se usa como parte del cuidado persona, la realidad es que tiene un fondo más profundo que ayuda a liberar tensiones y a encontrar un espacio para la felicidad.

Para los nórdicos, el ir al sauna, mínimo 3 veces por semana, tiene que ver con encontrar un lugar donde poder bajar la guardia. Es ese lugar donde la gente convive con personas de todas las edades. En este espacio se puede hablar de cualquier aspecto de la vida, compartir problemas y relajarse en compañía de conocidos y extraños. En otras palabras, se podría hablar de un lugar donde se realiza una terapia para el cuidado de la salud mental.

Los finlandeses conocen al sauna como loyly. Un lugar para disfrutar en cualquier momento y lugar. En dicho país es un hábito para cualquier persona, no necesariamente para aquellos que puedan pagar de un spa, por lo que hace que sea uno de los principales motivos por los que tantas personas son felices en el país nórdico.

Beneficios del sauna

Elimina toxinas

Disminuye el dolor muscular

Aumenta y mejora la circulación

Reduce el estrés

Mejora la salud cardiovascular

El ayudar a reducir el estrés es el motivo por el que funciona tanto en Finlandia. Se tiene que mencionar que el calor activa el sistema parasimpático que es el responsable de la relajación y la recuperación del cuerpo. Por eso ayuda a reducir el cortisol, también conocida como la hormona del estrés.

Antes de recomendar ir a un sauna, la gente debe saber que no es bueno para todos, ya que las altas temperaturas no son bien recibidas por todos los cuerpos. Para aquellos que no aguanten estar tanto tiempo en lugares calientes, esta práctica puede ser contraproducente a nivel salud e inclusive generar más estrés.