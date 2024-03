Mujer de 100 años revela su mayor secreto para la longevidad, la hizo toda su vida

La búsqueda de la longevidad es una lucha de todos los días. El poder estar más tiempo en la Tierra con los seres queridos es algo que las personas esperan lograr, pero muchas veces las enfermedades y malos hábitos hacen que sea complicado lograrlo. En esta ocasión vamos a presentar el mayor secreto de una mujer de 100 años, es considerado como el secreto de la longevidad.

La televisión chilena fue la encargada de revelar el mayor secreto de una dama que puede ha podido disfrutar de su familia por un siglo de vida. La señora aseguró que todo tiene que ver con su alimentación y hábitos y no tanto a los avances científicos que están aumentando en el mundo entero el tiempo de vida de las personas. La señora aseguró que no se limita en algunas cosas, pero lleva una plan alimenticio que es fundamental para lograr que viva más años.

Sigue leyendo:

Esto es lo que hay que desayunar para vivir más tiempo, según la ciencia

Este superalimento ayuda a conseguir la longevidad y a proteger el sistema neurológico

La longevidad puede ayudar a pasar más tiempo con los nietos (Pexels)

La dieta de la longevidad

Juanita, la mujer chilena de 100 años, dejó a más de uno con la boca abierta al confirmar su mayor secreto. Primero dejó claro que a lo largo de su vida no se limitó, es decir, que ella fuma, toma y come de todo, pero que sabe que se tiene que hacer con moderación para no sufrir enfermedades que le puedan ocasionar la muerte.

El secreto de la dama de 100 años es hacer de todo un poco, pero no abusar del consumo de aquellas sustancias que le puedan hacer algún daño como el alcohol y el cigarro. Dentro de su declaración para la televisión chilena, Juanita dejó claro que también come de todo, pero las cosas que puedan tener mucha grasa o sea consideradas como poco saludables, las limita para no tener problemas más adelante.

El secreto de la longevidad ayudará a cuidar a los nietos o bisnietos (Pexels)

Consejos para vivir más

Los doctores y científicos han analizado por muchos años el tema de la longevidad y con él la posibilidad de ayudar a que más personas puedan prologar su vida hasta los 100 años o lo más cercano que se pueda a dicha cantidad. Ahora vamos a presentar algunos consejos que han brindado los profesionales para que se pueda vivir tantos años.

Mantenerse activos: es fundamental el realizar actividad física sin importar la edad. Puede ser desde salir a caminar, como practicar algún tipo de deporte.

Comer saludable: las frutas y verduras se pueden convertir en grandes aliados de las personas, ya que aportan muchas vitaminas y minerales.

Dormir las horas correspondientes: es importante el descanso, por lo que la gente debe buscar dormir las 8 horas al día que se recomiendan por los profesionales.

Con estos sencillos consejos, la gente podrá realizar cambios en su vida que le permitan vivir muchos años más. Los buenos hábitos harán que el cuerpo se mantenga en buena forma, prevenir enfermedades y con ello el poder estar junto a los seres queridos por muchos años.