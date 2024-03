Ferrari: ¿La gran ausente en la temporada de premios?

Sinopsis: Es 1957 un año después de la pérdida de su hijo, Enzo Ferrari prepara a su equipo de carreras para intentar ganar la Mille Miglia, ante la gran posibilidad de quedar en bancarrota y perderlo todo, Enzo deberá tomar decisiones difíciles que afectarán su vida para siempre.

Salir de la zona de confort no es sencillo para nadie, sin embargo, los directores desde hace tiempo han asumido el riesgo en beneficio de diversificar sus filmografías, desde luego que está decisión no siempre ha dado como resultado películas sobresalientes e incluso sus seguidores acérrimos quedan desconcertados cuando cierta película no es lo que esperaban.

Adam Driver como Enzo Ferrari en “Ferrari”

Créditos: NEON

Dicho lo anterior, Ferrari la nueva película de Michael Mann no es la clásica cinta biográfica y se aleja bastante de las temáticas recurrentes de su filmografía. Aquí el cineasta pone el foco en los problemas familiares y profesionales que atravesó uno de los hombres más emblemáticos en la historia del automovilismo, está acercamiento da como resultado un drama sólido con valores de producción de primer nivel.

Las actuaciones a cargo de Adam Driver, Penélope Cruz y Shailene Woodley son estupendas, el gran trabajo de maquillaje y peinado apoya la interpretación de Adam Driver quien en cuerpo y alma logra introducir al espectador en la mente del legendario diseñador de autos, por su parte Penélope Cruz se roba cada una de las escenas donde aparecen con carismática interpretación.

Adam Driver y Michael Mann en detrás de cámaras en “Ferrari”

Créditos: NEON

Al explorar el año más turbulento en la vida de Enzo Ferrari la cinta consigue no solo establecer una analogía entre el mundo de las carreras y la vida cotidiana. Michael Mann muestra un contexto social donde las personas estaban desesperadas por destacar, aunque su obsesión los llevará a la muerte y le recuerda al espectador que detrás del éxito más que osadía o valentía, el sacrificio es en realidad la verdadera clave para sobresalir.

Quizá el ritmo lento, la atmósfera sombría y el retrato antipático de Enzo Ferrari a través de la interpretación de Adam Driver pueden llegar a jugar en contra, pero a pesar de no ser la mejor película de Michael Mann, es interesante por lo menos, el diseño sonoro de la cinta merece reconocimiento al igual que las escenas de carreras que está filmadas de manera magistral.

Por: Fabio Castellanos

Universidad Anáhuac

Lic. En Comunicación

Instagram @fcr.space_cowboy

VR