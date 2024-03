La canción de Chalino Sánchez para dedicarsela al amor de tu vida

Rosalino Sánchez Félix, mejor conocido como Chalino Sánchez y respetado como el rey del corrido, tiene un sin fin de canciones para toda ocasión y momento, por lo que seguramente no has vivido si no has dedicado una de las bellas rolas.

Pues si estás en una relación o a punto de iniciar una, debes tomar de este temazo que hace llorar a cualquiera, pues es el corrido perfecto para dedicar al amor de tu vida en cualquier momento, pero recuerda qué neta deben amarse mucho, pues debe ser una relación digna del rey del corrido.

Sigue leyendo:

La canción de Los Tucanes de Tijuana que no puede faltar para alegrar la fiesta si sales de vacaciones en Semana Santa

Twenty One Pilots estrena "Next Semester" y anuncia gira mundial

Pilares de Cristal, la canción de Chalino que debes dedicar

No es mentira que el rey del corrido tiene un sin fin de rolas para el amor de tu vida, pero créeme que “Pilares de Cristal” es una de esas que no se dedica a cualquiera, pues en tan solo 2 minutos con 26 segundos ejemplifica el amor que uno debe tener a su pareja.

“Desde el momento en que tus ojos a los míos se miraron. Desde ese momento se embriagaron de las cosas del amor. Desde allí fue mi destino, desde allí cambió mi suerte, solo Dios, solo la muerte me separan de tu amor”, canta Chalino Sánchez.

Ya que la rola nos cuenta que el protagonista se acaba de enamorar de su pareja con solo verla a los ojos, sintiendo que el destino los juntó y que solo Dios o la muerte los puede separar, por eso comienza a hablar de su belleza y la compara con pilares de cristal.

Chalino Sánchez tiene un increíble repertorio/Créditos: Especial

¿Qué pasó con Chalino Sánchez?

Mucho se ha dicho de su asesinato en 1992, pues recordemos que la noche del 25 de enero de 1992, al dar por finalizado y sin saber que sería su último concierto Chalino Sánchez se subió a un automóvil con algunos familiares para después ser encontrado con un disparo de en la parte posterior de su cabeza a la mañana siguiente.