Twenty One Pilots estrena "Next Semester" y anuncia gira mundial

Twenty One Pilots sigue haciendo ruido en miras de su nuevo tour “The Clancy World Tour”, pues hoy lanzó su nuevo sencillo “Next Semester” un tema que nos cambió radicalmente el ritmo de la banda, pues nos recuerda a sus inicios en “Regional At Best” un álbum considerado lost media, pues, no se encuentra en ninguna app de música.

Ahora también los fans alrededor del mundo han demostrado las comparaciones con My Chemical Romance y su estilo de rock/gótico, emocionándose con la nueva era del dúo para este 2024 y 2025.

¿Twenty One Pilots vendrá a México?

El famoso dúo también anunció las ciudades de todo el mundo que visitarán en su nueva gira “The Clancy World Tour”, donde a pesar de ser una larga lista que abarca todo 2024-2025, sorprende la ausencia de México y Latinoamérica.

Pues han dejado “misteriosamente” un espacio en los primeros meses de 2025 que estaría siendo el mes de festivales en Latinoamérica, por lo que ya sea que el Vive Latino 2024 para México y el Lollapalooza en Sudamérica no tengan la sorpresa de que Twenty One Pilots visitará nuestros países.