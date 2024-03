Henry Martin confiesa que estuvo a nada de jugar en Chivas hasta en 3 ocasiones

Henry Martín es uno de los mejores delanteros de la Liga MX y ahora también de la selección mexicana, por lo que es obvio que cualquier equipo en la Liga MX lo querría en su club.

Ahora, en entrevista con David Medrano, ha confesado que mientras estaba en América, pudo fichar hasta en 3 ocasiones con el acérrimo rival, las Chivas de Guadalajara, ¿te imaginas que el mejor delantero mexicano de la Liga MX fuera de Chivas?

Sigue leyendo:

Adidas abandona a la Selección Alemana, ¿ahora quién va a vestir al equipo de futbol?

Robinho es detenido en Brasil, fue condenado a 9 años de prisión por violación colectiva en Italia

Henry Martín pudo jugar en Chivas

Pues en entrevista con David Medrano, una de las voces autorizadas en México para hablar de este bonito deporte, confesó que estuvo hasta en 3 ocasiones a punto de fichar con el “Rebaño Sagrado”.

Ya que el delantero cuenta que la primera vez fue cuando aún estaba en los Xolos de Tijuana, previo a romperse la rodilla, estaba a punto de fichar por el club rojiblanco; sin embargo, debido a su aparatosa lesión no llegaría al club hoy dirigido por Fernando Gago.

La segunda fue antes de llegar al América, pues cuenta que estuvo a punto de llegar al club jalisciense, pero conocer a Miguel Herrera, el máximo entrenador del América, cambió totalmente su decisión sobre qué club elegir y se decantó por el cuadro de Coapa.

Mientras que en la tercera ocasión llegaría una oferta antes del Mundial de Qatar 2022, pues él no estaba teniendo minutos, ya que era la 3.ª opción de delantero; sin embargo, cuenta que a pesar de que Ricardo Peláez lo llamase y Santiago Baños le diera el “OK”, él no estaba tan seguro de irse, pues no querían respetarle su sueldo, ya que Peláez le pidió que se lo bajará.

Por lo que Roger Martínez, se lesiona y Santiago Baños le daría la noticia de que ya no podía salir, lo que generaría todo lo que sabemos ahora, iría al Mundial de Qatar 2022, se subiría en la lista de máximos goleadores del América y se convertiría en uno de los delanteros más importantes en la Liga MX.