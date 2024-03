La prueba que revelaría que el príncipe William y Kate Middleton están separados y que por semanas nadie notó

El escándalo que rodea a la Familia Real Británica nos ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, esto luego de que a través de la cuenta oficial de Instagram de los príncipes de Gales se compartió una foto familiar en la que aparece Kate Middleton junto a sus hijos, pero en la que había un exceso y mal uso de edición. Lo anterior no sólo les trajo señalamientos por parte de agencias, quienes detectaron los retoques, sino también críticas y nuevas teorías de qué es lo que está pasando con la esposa de William.

Si desde que se dio a conocer en enero pasado que la princesa de Gales se había sometido a una cirugía abdominal "programada" se comenzaron a difundir todo tipo de teorías, en los últimos días estas han incrementado considerablemente. Aunque se han relajado los rumores de que la royal se encuentra grave de salud, se han intensificado aquellos que aseguran que ella y el heredero al trono están pasando por una crisis matrimonial o que incluso ya se encuentran separados por una supuesta infidelidad.

Hasta el momento todo se mantiene en especulaciones. (Foto: archivo)

Mientras algunos especulan de una relación extramarital de parte de William y que está siendo comparada con la que tuvo Carlos con Camila y que terminó en un divorcio de Lady Di, lo cierto es que la prueba definitiva de que algo anda mal estaría en los sellos o firmas reales que se han usado recientemente y que por semanas nadie notó. De acuerdo con algunas teorías que se han difundido en TikTok, tanto Kate Middleton como el padre de sus hijos y futuro rey del Reino Unido, están firmando por separado.

¿Qué pasó entre Kate Middleton y el príncipe William?

Los escándalos no han parado para el matrimonio más importante de la Familia Real Británica, pero entre todo lo que se ha dicho sobre ellos, la usuaria de TikTok Claudia Serrano compartió un detalle que por semanas nadie notó y que sería la prueba definitiva que demostraría que la pareja sí está separada o cuando menos, están atravesando por un momento de crisis.

Aquí la firma de soltero del príncipe William. (Foto: The Times of Israel)

"El príncipe William hizo un comunicado relacionado en sus redes sociales, de ellos dos compartida (con Kate), hablando sobre la situación que está pasando en Medio Oriente con Gaza, Palestina, etc. Lo curioso aquí es que él firma con su monograma de soltero; ellos desde que se casaron utilizan un símbolo en donde están ambas sus iniciales; en este mensaje se aseguró de que viéramos que sólo era él", dijo en el clip viral.

Sin embargo, al ir a la cuenta de Instagram de los príncipes, el comunicado ya no está disponible, aunque no es la única forma de confirmarlo, especialmente al tratarse de un tema de interés mundial. De acuerdo con una publicación de The Times of Israel publicado el 20 de febrero de 2024, lo que dijo la titoker sí ocurrió y aquí te presentamos el comunicado con fondo negro y en el que se observa el monograma con la "W" de William junto a la corona del sello real.

Este es el monograma de los príncipes. (Foto: Especial)

Cabe destacar que el cifrado conjunto oficial de Kate Middleton con el príncipe William tiene ambas iniciales, la W por él y la C por ella (Catherine). El monograma en sí también cuenta con dos colores en negro y gris respectivamente para distinguir las diferencias; está de más mencionar que todas las parejas reales tienen estos distintivos una vez que contraen matrimonio, incluyendo a Harry y Meghan.

La prueba final que demostraría que algo raro está pasando entre los futuros reyes del Reino Unido es que el hijo de Carlos III no sería en único en haber tomado la decisión de firmar por separado, ya que Kate Middleton en sus recientes apariciones en Instagram también habló por ella sola.

¿Y tú qué opinas? (Foto: Especial)

FOTO editada de Kate Middleton y su mensaje detrás

Luego de compartir su foto editada y de la prueba anterior, el mensaje que compartieron los príncipes de Gales para acompañar aquella postal con motivo del Día de las Madre se vuelve todavía más misterioso, ya que aquí también se dio a entender que el mensaje era dirigido por parte de Kate Middleton, mientras que la foto fue tomada por William y lo mismo ocurrió con la disculpa que ofreció la royal.