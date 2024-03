Abraham Ancer gana su primer título en el LIV Golf en Hong Kong

El golfista mexicano Abraham Ancer acaba de convertirse en el campeón del LIV Golf, celebrado en Hong Kong, donde consiguió su primer título. Este domingo, tomó ventaja, luego de momentos complejos en el enfrentamiento, para dar cinco golpes después de dos rondas para vencer a Cameron Smith y Paul Casey en un desempate y ganar el torneo inaugural.

La cómoda ventaja de Ancer al comienzo de la ronda final desapareció gradualmente y el mexicano tuvo dificultades para mantener el ritmo con el grupo perseguidor después de una ronda de 72, 2-over en el campo del Hong Kong Golf Club. La ronda final de 64 bajo par de Casey, que llevó a su Crushers GC al título del equipo, lo puso a la altura de Ancer, mientras que Smith disparó 4 bajo par para asegurar un lugar en los playoffs con el trío terminando en 13 bajo par para el torneo.

Con una fuerte lluvia, Ancer redescubrió su toque para encontrar la calle con su primer drive del primer hoyo de desempate en el hoyo 18, mientras Casey y Smith empujaban los suyos a derecha e izquierda, respectivamente. Su espectacular tiro de aproximación preparó un putt corto para birdie que convirtió mientras Casey y Smith terminaban con bogeys.

“Me lo puse muy difícil”, dijo Ancer. “El golpe de la pelota no estaba ahí, pero mentalmente estaba muy fuerte, así que me sentí muy bien, sentí que no me iba a rendir. Esa ronda podría haber ido hacia el sur muy rápido y haber hecho algunos buenos tiros de bunker, algunos buenos putts que necesitaba y simplemente meterme y hacer el tiro correcto en el momento correcto en los playoffs", dijo.