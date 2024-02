Descubre la razón por la que los gatos ronronean y muerden

El gato puede ser una compañía ideal para quienes viven solos y no pasan mucho tiempo en casa, ya que está acostumbrado a pasar largas horas solo sin ningún tipo de problema. Son independientes, no necesitan ir a la calle para hacer sus necesidades, ni tienen que salir a dar un paseo como los perros. Vale recordar que los felinos no son animales sociables, no hay que olvidar sus instintos y el comportamiento inherente a su especie.

Los gatos son animales particulares y cada uno tiene su carácter. No a todos les gustan los mimos en cualquier parte, ni en cualquier momento. Si tu felino está incómodo o no quiere más caricias es mejor que dejes de hacerlo porque seguirá mordiendo.

Los gatos son animales independientes y poco sociables. Fuente: Pinterest

Comportamiento felino

El comportamiento de los gatos es un tema fascinante para los amantes de estas mascotas. Entre las acciones que más intriga generan se encuentran el ronroneo y los mordiscos, comportamientos que a primera vista podrían parecer contradictorios. El ronroneo es uno de los sonidos característicos de los gatos y un signo de comodidad y satisfacción.

En ese sentido, los expertos han identificado que no siempre el ronroneo indica un estado de bienestar. En algunos casos, también pueden hacerlo están angustiados o en dolor y es una manera de autoconsolarse. Las mordeduras durante el juego, especialmente en gatitos, son manifestaciones de exploración y reconocimiento del entorno. El ronroneo evoca el vínculo maternal, guiando a las crías en la exploración del mundo felino.

La observación te permitirá entender por qué ronronea y muerde. Fuente: Freepik

Es importante el adiestramiento y educación para que no se torne agresivo durante los momentos lúdicos. Tu gato puede ronronear y morder para comunicarse. Ya sea solicitando atención, comida o caricias o buscando ayuda en situaciones de malestar. Es importante entender el contexto en que realiza esas acciones para fortalecer el vínculo entre ambos.