"Oro todos los días": Dani Alves envía carta desde la cárcel a su esposa, Joana Sanz, y ella la filtra por error

El exfutbolista brasileño Dani Alves sigue dando de qué hablar y no sólo por el juicio al que se enfrenta por un presunto caso de violación a una mujer en el que incluso ha cambiado sus testimonios en más de una ocasión, sino también por todo lo que lo rodea. En el caso más reciente destaca una carta que le escribió desde la cárcel a su esposa, Joana Sanz, quien lo ha apoyado en este proceso.

Joana Sanz publica una carta que recibió de Dani Alvez; habría sido un error

A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió una carta de lo más íntima y privada, ya que en las palabras con las que el deportista se comunicó con ella muestran que su relación sigue muy fuerte, pues él no dudó en retratar el amor que siente por la mujer de su vida. Pese a ello y a que el texto se filtró, fue la propia española quien aseguró que se trató de un error y que no deseaba que todos la leyeran.

Pese a que la misiva ya no está disponible en la plataforma de Meta, antes Facebook, algunos programas de espectáculos y prensa la recuperaron, por lo que las tiernas palabras de Dani Alves a su esposa se volvieron tendencia en las últimas horas. Cabe destacar que luego de esto, Joana Sanz envió un duro mensaje a través del mismo medio en el que se mostró molesta.

"Dentro de mi imperfección aprendí que no puedo dedicar mi tiempo a lo que fue, sino a transformar mi energía en lo que es y lo que no es. Lo que soñaba y lo que sigo soñando: todos los caminos quiero hacerlos contigo. No me equivoqué de mujer... Sí eras tú. Sí eres tú y para siempre serás tú", es parte del texto que se lee en la carta.

Por otro lado, el exfutbolista también se sinceró sobre cómo se enfrenta al conflicto legal sin poder estar junto a la modelo española y reiteró: "No hay un solo día, ni un solo plan que tú no estés. Oro todos los días para que llegue el día que pueda verte despertar", dijo antes de aclarar que siente nostalgia por no poder experimentar esto ahora.

La carta concluye con un "Te amo y te siento", pero luego de darse a conocer el contenido, fue la propia Joana Sanz quien aseguró que fue un error que las palabras de su esposo llegaran a todo el público, incluyendo a los fans de éste, ya que quería mantenerlas como algo privado y solo dejarla a la vista de sus mejores amigos.

En una foto de ella compartida en sus historias de Instagram, añadió con tono molesto su disgusto por la equivocación: "Publiqué por error para todo el mundo algo que era para mejores amigos. Tremenda velocidad la de los medios de comunicación", concluyó.

¿Dani Alves planea fugarse?, esto dijo su compañero de celda

En lo que se esclarece su situación legal luego de haber sido acusado pro violación, Dani Alves se encuentra en prisión y con salidas exclusivamente a los juicios en los que se recaban más pruebas y él junto a su defensa intenta llegar a una solución. En medio de todo esto en los últimos días trascendió que un excompañero de celda reveló los planes de fuga del deportista.

Fue el programa de TardeAR el que dio a conocer el brasileño intentaba escapar a su país una vez que obtuviera libertad provisional, misma que se le ha negado en repetidas ocasiones precisamente por el riesgo de fuga que existe.