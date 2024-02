Mario vs Donkey Kong: el remake que los fans de Nintendo estabas esperando, ¿lo jugarás?

"Mario vs Donkey Kong", un título que salió para la Game Boy Advance en 2004, obtuvo su remake para la Nintendo Switch y espera ganarse el corazón de los gamers como lo hizo el original. Con esta nueva versión, Nintendo promete no solo un regreso a los puzles y plataformas desafiantes, sino también una experiencia visualmente atractiva.

La premisa del juego es sencilla: Mario se embarca en una misión para recuperar un lote de juguetes Mini-Mario, robados por un travieso Donkey Kong. Conforme se avanza en los niveles se tiene que desarrollar una mejor habilidad y aplicar mejores estrategias, lo cual resulta desafiante, pero divertido, pues se tienen que superar varias estructuras y obstáculos, con los rompecabezas incluso tendrás que pensar. Cuesta 999 pesos mexicanos.

No te aburrirás. Foto: Nintendo.

Te puede interesar:

¿Cómo los juegos online están reformulando la vida de la juventud mexicana?

Final Fantasy VII Rebirth primeras impresiones a bordo de un chocobo

¿Por qué jugar “Mario vs Donkey Kong”?

Muchos de los que ya tuvieron la oportunidad de jugarlo aseguran que nunca se aburren, pues hay muchos objetos y mecánicas, desde martillos destructivos hasta acrobacias evasivas. Aunque pueda parecer un concepto familiar dentro de la saga, esta entrega trae una frescura al título original, adaptándose a la vez a las expectativas de una audiencia más joven

Por su parte, la crítica especializada sostiene que Nintendo ha logrado no solo revivir un clásico, sino también reinventarlo. La jugabilidad, ágil y precisa; los gráficos, brillantes y atractivos; y la música, tan pegajosa como siempre, conforman una propuesta que, si bien no busca competir con superproducciones específicas de Switch, sí asegura diversión, tanto para los nostálgicos que anhelan revivir sus momentos favoritos como para las nuevas generaciones que descubren por primera vez la magia de "Mario vs Donkey Kong".

Tiene niveles muy divertidos. Foto: Nintendo.

Mario vs. Donkey Kong tiene una secuela para Nintendo DS cuyo título es Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis. Todos tienen una trama similar al Donkey Kong del arcade original, pero con diferencias significativas.

¿Cuándo salió la Game Boy Advance?

La Game Boy Advance (GBA) de Nintendo es una de las favoritas de los gamers, salió en 2001 y fue descontinuada en 2008; fue la sexta generación de consolas, pero no fue hasta la llegada de la Game Boy Advance SP cuando se pulieron detalles cruciales como la inclusión de una pantalla iluminada y el cambio a baterías de litio, mejoras que redefinieron la experiencia de juego.