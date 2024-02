Final Fantasy VII Rebirth primeras impresiones a bordo de un chocobo

Hace un par de semanas el equipo de Square Enix nos invitó a Los Ángeles a probar Final Fantasy VII Rebirth, título que fue ganador al premio de “Juego Más Anticipado” durante los Game Awards en diciembre del año pasado.

Durante el hands-on pude jugar poco más de cuatro horas de esta segunda entrega que realiza la compañía a partir del título original lanzado hace 27 años, en 1997. Cabe mencionar que Final Fantasy VII Remake modernizó el juego de rol por turnos cambiándolo por mecánicas de juego en tiempo real, pero como este Remake sólo abarca una parte de la historia de FF7, todos necesitábamos probar su continuación: Final Fantasy VII: Rebirth.

Sigue leyendo:

Mercado de Videojuegos en México

Arena CDMX tendrá una sinfonía con los mejores soundtracks de videojuegos este 2024

Habrá un nuevo mundo abierto para explorar. Créditos Square Enix

La historia de Cloud continúa lo visto en Final Fantasy VII Remake

Antes de comenzar con la reseña quiero aclarar que a pesar de que se trata de la segunda entrega del remake lanzado en 2020, si no lo has jugado, no hay ningún problema, ya que el juego brilla con luz propia (claro que si eres fanático de la saga y jugaste el remake antes, tu experiencia será más completa).

El hands-on comenzó con una secuencia para recordarnos un poco el pasado, misma que Square Enix nos pidió a los asistentes no comentar para evitar spoilers para los fanáticos, así que a grandes rasgos vemos a Cloud recordando su viaje a su ciudad natal Nibelheim junto con Sephiroth mientras limpian el último desastre de Shinra, una corporación que dejó un reactor con fugas.

Cuando Cloud termina de recapitular este momento, él, Tifa, Barrett, Red XIII y Aerith se van a dormir para despertar a las afueras de Midgar y ahí comienza la acción, pues el pueblo se llena de helicópteros que están buscando a los responsables del asalto del cuartel de Shinra, que es el final del último juego. Dando paso al segundo capítulo del juego, donde nos encontramos con un basto mundo abierto.

Cloud seguirá con su aventura. Créditos. Square Enix

Los Chocobos de FFVII siguen presentes en la franquicia

A partir de este momento podemos jugar con cualquiera de los personajes y algo de lo que más disfruté es el rediseño del estilo de combate de cada uno. Confieso que yo continué el demo con Cloud, seguí las misiones tranquilamente, pero al llegar a la Granja de Chocobos me enamoré de la ambientación y claro, de los mismos Chocobos. Así que después de atrapar a uno muy rebelde llamado Piko con un físico parecido a Cloud y adquirir la habilidad de montarlos, me quedé jugando carreras de Chocobos y explorando el mundo mientras montaba uno.

En la granja conocí a Chadley, quien me asignó una misión que fui a realizar a bordo de mi nuevo Chocobo. Cuando recordé que tenía poco tiempo para seguir jugando, desmonté dejé a mi montura y decidí seguir con la misión principal y para mi sorpresa no pasó mucho tiempo antes de enfrentarme al primer jefe del juego, que sin spoilers, puedo decirles que es un reto muy interesante donde vemos lo bien balanceados que están los personajes y sus habilidades.

No se olvidaron de los amados Chocobos. Créditos Square Enix

Final Fantasy VII Rebirth le da un giro a los combates, ahora se pueden hacer combos

Dentro de las peleas tenemos el sistema ATB (Active Time Battle), pero también llega un nuevo sistema de combos con el que los personajes pueden hacer ataques en conjunto, mismos que son más poderosos. Cosas que me gustaría destacar:

Al llegar al mundo abierto puedes cambiar entre los personajes de manera muy sencilla.

Explorar el mundo abierto es una gran experiencia y dentro de él hay misiones que si realizas te ayudarán a juntar materiales para mejorar los ítems de tu equipo.

Cloud ahora puede nadar.

Se ajustaron los ataques para definir los estilos de pelea de cada personaje.

Un nuevo sistema de combate más complejo y dinámico.

Habrá nuevas dinámicas en las peleas. Créditos Square Enix

Queens Blood

Con esta entrega llegó un juego de cartas llamado Queens Blood, que es sencillo pero divertido. En él puedes ganarle cartas a otros jugadores o bien comprarlas, como el Gwent en The Witcher 3: Wild Hunt, aunque sus mecánicas son muy diferentes. Explicado de manera sencilla, funciona así:

Colocas cartas en tres carriles, las cartas tienen diferentes puntos y debes conseguir más que tu oponente para ir dominando el tablero y expandir tus posibilidades. No quiero spoilear este juego de cartas y mejor dejaré que lo descubran al jugar el videojuego, pero les advierto que Queens Blood puede llegar a ser muy adictivo.

Final Fantasy VII Rebirth: un juego para los nostálgicos, pero listo para los primerizos

En conclusión, para quienes vienen de jugar Final Fantasy VII Remake este juego continuará con el disfrute de uno de los mejores juegos de la saga, pero no por eso deja de valer la pena para quienes llegan en blanco, ya que Square Enix hizo un atinado esfuerzo por explicarle a todos lo que deben saber para que puedan disfrutar la historia de esta segunda entrega que brilla por sí misma y enamorarlos de esta trilogía y tal vez de la franquicia entera.

Créditos Square Enix

Las mejoras en esta parte hacen de este un juego que hay que darse el tiempo de explorar y disfrutar. El combate en tiempo real, las nuevas mecánicas y el mundo abierto no los decepcionarán y si son complecionistas prepárense varios litros de café pues este juego tiene mucho que dar.

Final Fantasy VII: Rebirth será exclusivo de PlayStaton 5 y saldrá a la venta el próximo 29 de febrero, el mismo día que se lanza en cines Dune 2, por lo que ese día que solo ocurre una vez cada cuatro años, tiene razones de más para ser memorable.