Mercado de Videojuegos en México

El hardware y el software son los componentes esenciales de todo videojuego, que hoy en día se pueden disfrutar en diferentes dispositivos y plataformas. Algunos ejemplos son las consolas tradicionales y portátiles, los teléfonos inteligentes, laptops, PC, las tabletas, los juegos en línea y los antiguos juegos de arcade. Todos estos medios ofrecen experiencias únicas y variadas a los usuarios de videojuegos.

Por ello los videojuegos es una de las industrias más dinámicas en el mundo en términos de negocios, al posicionarse como un elemento básico de entretenimiento de todas las generaciones.

Al tercer trimestre de 2023, en nuestro país se alcanzó una contabilidad de 67.8 millones de videojugadores de 6 años o más, esta cifra representa una adición de 1.3 millones de nuevos usuarios con respecto a 2022. A partir de ello, 57.4% de la población se considera ‘gamer’ en el rango de edad referido.

Su generación de ingresos se calcula en $39,099 millones de pesos durante 2023, monto 3.9% superior en su comparativo anual, resultante de la disminución de precios, el aumento en la oferta y el mayor crecimiento macroeconómico.

En su segmentación por componentes, destaca que 64.8% de los ingresos corresponden a software, que incluye compras ‘in-game’ y servicios de suscripción. El restante 31.4% es atribuible a la venta de consolas, ponderación que se redujo con respecto al año anterior.

Entre los jugadores, se distinguen dos tipos: aquellos casuales que juegan a en sus smartphones (81.4% del total) y tabletas (5.7%), mientras que aquellos intensivos o hardcore lo hacen en consolas (21.1%) y 10.2% en computadoras.

Estos últimos resultan ser los más intensivos en su tiempo dedicado a jugar, con 4.3 sesiones a la semana con duración de 1.6 horas en promedio. Mientras que los gamers en dispositivos móviles destinan 0.9 horas en promedio por sesión.

Esta preferencia y tendencias de juego también se ven reflejadas en el gasto destinado en juegos. En dispositivos móviles, tan sólo 4.2% de los jugadores adquiere aplicaciones de pago, desembolsando en promedio $183.4 pesos, a diferencia de los gamers en consolas fijas, quienes invierten una media de $730.7 pesos por juego.

Este año será de repunte significativo para el mercado, al ser de lanzamientos de grandes franquicias para los gamers, tal es el caso de Final Fantasy VII Rebirth, Little Nightmares III, Mario vs. Donkey Kong, Prince of Persia: The Lost Crown, Star Wars Outlaws, entre otros. Adicionalmente, se prevé un aumento significativo en la adopción de consolas de última generación.

Este panorama vaticina un año de crecimiento significativo para el Gaming en México, industria que fortalece su posicionamiento en el ámbito internacional, al ser vía de entretenimiento para personas de todos los segmentos de edad, nivel socioeconómico y hábitos de juego.

POR GONZALO ROJON

PAL