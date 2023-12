The Game Awards 2023: horario, nominados y EN VIVO aquí

Mientras los cinéfilos tienen los Oscar, los fanáticos a la música, los Grammy y los adictos a las series, los Emmy, los gamers tenemos los Game Awards, una gala donde se premia a lo mejor de la industria de los videojuegos, con la presencia este año de Timothée Chalamet como presentador.

Evento muy necesario luego de que la famosa E3 comenzará a desaparecer y los grandes publicadores tomaran la decisión de presentar sus juegos en privado, sí, te hablamos a ti Nintendo Direct, todo gracias a Geof Keighley el creador y host desde el 2014.

¿Quiénes son los nominados en los Game Awards?

Tan solo 31 categorías para premiar a toda una industria y aun cuando la polémica siempre está presente, creemos que es todo parte del show, así que aquí tienes a los nominados más relevantes de la noche:

Mejor juego de Esports

Una categoría muy reñida, pues, este año juegos como Counter-strike 2, League of Legends, Pubg Mobile y Valorant están compitiendo por llevarse ese aclamado premio, donde si bien Valorant esta haciendo las cosas bien, Counter-Strike 2 es un viejo conocido de los más fanaticos.

El juego más anticipado

Una categoría muy reñida, pues, juegos como Final Fantasy Vll Rebirth, Tekken 8, Like a Dragon: Infinite Wealth y Star Wars Outlaws son juegos con una fanaticada inmensa.

Mejor juego Indie

Una categoría para los juegos hechos con amor para la comunidad, Cocoon, Dave the Driver, Dredge, Sea of Stars y Viewfinder son los que conquistaron los corazones de los jugadores este año, ¡qué gane el mejor!

Mejor Actuación

Una lista digna de un oscar, pues se premia, aunque no lo creas, a actores de mucho renombre, Idris Elba por Cyberpunk 2077:Phantom Liberty, Cameron Monaghan (si el niñito que viste en Malcolm) por Star Wars Jedi: Survivor, Melanie Liburd por Alan Wake y Ben Starr por Final Fantasy XVl.

Juego del Año

Uno de los premios más esperados; este año Alan Wake 2, un juego de terror y suspenso único, Baldur’s Gate 3, Marvel’s Spider-Man 2, la secuela de lo mejor que ha tenido Play Station los ultimos años, Resident Evil 4, el remake de uno de los juegos más impresionantes de la historia, Super Mario Bros Wonder, el clásico plataformero de Nintendo y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la secuela de uno de los juegos mas innovadores de los ultimos años, estos son los pesos pesados que buscarán llevarse el premio de la noche.

¿Dónde puedo ver los Game Awards?

La gala comenzará a las 18:15 hrs, puedes verlo en el canal de YouTube de The Game Awards, o con tu creador favorito en Twitch, pues es un evento al que suelen reaccionar streamers como Rubius, Illojuan, Thegrefg, entre otros.

Así, que ahora que ya conoces a los nominados, disfruta la gala y sigue jugando, pues además se mostrarán algunos trailers para lo que viene en 2024 para la industria gamer.