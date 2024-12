Cómo lucía realmente el malvado Cell de ‘Dragon Ball Z’ en su boceto original de Akira Toriyama

Dragon Ball Z es uno de los animes más famosos de todos los tiempos y sus personajes son muy importantes. Uno de ellos es Cell que es uno de los villanos más emblemáticos de esta franquicia.

Si bien este no ha tenido la trascendencia como Freezer y Majin Buu, si ha dejado una huella importante. Detrás del personaje hay un boceto original que realizó Akira Toriyama que hubiera cambiado el rumbo de todo.

Así lucía Cell en su boceto original

En un principio Cell no fue parte del plan original para Dragon Ball Z. En cuanto a la saga que tiene su nombre estaba destinada a los Androides 19 y 20 como los villanos principales pero el ex editor de Toriyama no estaba muy conforme con eso por lo que creo a Cell quien tiene los ADN de los guerreros más poderosos.

Así es que hubo bocetos que se exploraron antes de llegar al Cell que se conoce actualmente. En uno de ellos podemos encontrar que este villano cuenta con características similares a las que presentan los namekianos como a Rey Piccolo.

En este boceto tiene un rostro alargado, prominentes antenas y las expresiones que recuerdan al Rey Piccolo. Este concepto fue descartado ya que no coincidía con la idea final de Toriyama para Cell.

Este es el boceto original.

Fuente: Toriyama

Lo que ocurre es que el Toriyama quería un villano que tuviera capacidad de evolucionar por lo que se vio reflejado en las tres formas icónicas del bioandroide. El concepto namekiano carecía de esa versatilidad visual que hizo de Cell un personaje tan memorable.

SIGUE LEYENDO

El Cosplay quedó en el pasado: cómo se vería Misty de Pokémon al estilo fan art

El Cosplay quedó en el pasado: cómo se vería Androide 18 de Dragon Ball Z fusionada con Angewomon de Digimon al estilo f