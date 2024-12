Perrito enternece al llegar a escuela con su propio balón después de ponchar los de estudiantes, conoce su historia

¡Intenta no llorar de la ternura! Un nuevo caso se está haciendo viral y ya conmovió a muchos por lo tierno que resulta; se trata de un perrito que muy puntual a la hora del recreo se da cita en una escuela para echarse una cascarita con los estudiantes, pues al igual que muchos otros lomitos, su mayor adicción son las pelotas. De acuerdo con la breve historia que se contó en Facebook, la mascota ya ha tenido incidentes, nada graves, pero por los que se le prohibió la entrada al plantel.

Según se lee en la historia viral, el perrito bicolor y de tamaño mediano llega todos los días a jugar con los estudiantes de una escuela, pero se ha ganado una mala fama y es la de ser un ponchador profesional de balones. Por lo anterior se tomó una medida drástica: prohibirle la entrada para así no tener más pelotas afectadas; sin embargo, esto le rompió el corazón al can, que muy inteligente se decidió a llevar su propio balón, también ponchado.

El video acumuló más de tres millones de reproducciones y dudas ante lo que había ocurrido con el perrito, pues si bien par algunos desató ternura, para otros fue una preocupación por si el can vive en la calle y muchos quieren apoyarlo. Tras ello se reveló que la mascota se llama Firulais y también se compartieron más fotos del lomito jugando con los balones ponchados y se descartó que sea callejero, ¡sí tiene familia!

Aunque la historia del lomito ha sido retomada en redes, fue la usuaria de Facebook Lydia Sánchez quien compartió la historia de este perrito al que llamó ordenado y obediente, que además cuida la escuela junto a otros lomitos. Sobre la foto viral del can con su balón ponchado esperando que lo dejaran entrar, la mujer explicó:

"Ayer nos sorprendió q no lo dejaban jugar xq solo queda un balón y fue x uno (q antes ponchó) suponemos q a su casa y lo trajo y se paró afuera hasta q no abrimos la puerta entró, pero cabe perfecto x el barandal y la puerta del estacionamiento".

Lydia Sánchez ha compartido en más de una ocasión fotos de la mascota con otros balones ponchados y jugando o durmiendo en el plantel; ante la preocupación de algunos por supuestamente ser un perro de la calle, la usuaria aclaró que el can es del plantel CECyTENL Gral Zuazua de Nuevo León, además que no está en adopción ni mucho menos es maltratado, ya que incluso en el plantel se le permite entrar en los recesos.

"Aclaración. El perrito entra diario al plantel CECyTE NL Gral Zuazua a jugar con los alumnos q lo cuidan y apapachan, tiene familia, va al receso y todos juegan con el... le encanta romper balones... No está en adopción (Tiene familia)... No se está pidiendo dinero... No es maltratado... La persona q escribió esto desconozco xq dice q ya no lo dejamos entrar a jugar si diario va a la escuela en ambos recesos", se lee en un post de Facebook.