Mercurio entra en Sagitario, 5 signos que recibirán iluminación divina

La energía de los fenómenos astronómicos suelen tener un fuerte impacto en los signos del zodiaco, aunque no siempre es positivo los astros le hacen saber a quienes los consultan la importancia de aprovechar este tiempo para reflexionar sobre lo bueno y lo malo que les ha ocurrido durante el año. Esta vez, Mercurio entra en Sagitario y mientras algunos se verán beneficiados al estar regidos por éste, otros deberán mantenerse cautelosos y considerar a la comunicación como la clave para evitar conflictos.

Mercurio retrógrado es uno de los fenómenos astronómicos más destacados del año, sobre todo en astrología en donde se considera la manera en la que afecta a algunos signos al punto de modificar por completo su camino con las decisiones que toman las personas. De acuerdo con National Geographic, durante este momento el planeta parece retroceder su marcha a través del cielo durante unas semanas pero en realidad “es una ilusión óptica causada por todos los planetas que se mueven a velocidades diferentes unos de otros”.

El próximo 26 de noviembre comenzará Mercurio retrógrado y terminará el 15 de diciembre, durante este tiempo la comunicación es directa y los signos del zodiaco que se ven afectados suelen decir lo que piensan sin temor a represalias. Aunque no se trata de una actitud confrontativa, es una exigencia de sentirse libres por expresar sus conocimientos; además, la reflexión es parte de estas semanas, hacer una pausa en la rutina y pensar si el camino que siguen es el correcto.

Mercurio entra en Sagitario, signos del zodiaco que recibirán iluminación divina. Foto: El Heraldo de México

Signos que se verán afectados por la entrada de Mercurio en Sagitario

Virgo y Géminis son los signos regidos por Mercurio, por lo tanto la energía de su entrada en Sagitario será positivo para ellos y además de ser una corta temporada de reflexión también recibirán la iluminación que necesitaban para tomar decisiones con grandes beneficios a corto y largo plazo. Aunque no sucederá lo mismo para todos, pues otros deberán dar cada paso con cautela tanto en lo personal como en lo profesional, pues el camino que decidan tomar podría no darles el resultado que esperaban.

Durante noviembre Virgo disfrutará de buenos resultados en los negocios ya que se concretarán logros y, como resultado, sus finanzas incrementarán considerablemente. En los últimos meses dieron el 100 por ciento de su esfuerzo en un proyecto que consideraban perdido, pero su esmero los llevó directo al éxito. En el amor este signo podría sentirse distante de su pareja, aunque no se trata de algo en lo que ellos sean culpables sino una crisis de su pareja en la que necesitarán de su ayuda para superarlo.

Durante noviembre Virgo disfrutará de buenos resultados en los negocios. Foto: El Heraldo de México

Géminis recibirá una propuesta profesional importante, algo que implica crecimiento y la posibilidad de mudarse de ciudad. Aunque existen dudas, los astros les hacen saber que se trata de algo positivo y que tendrá buenos resultados a largo plazo, además de un reconocimiento a su esfuerzo. En lo sentimental, la inestabilidad podría apoderarse de su relación en las siguientes semanas, Mercurio retrógrado tendrá un fuerte impacto en sus estado de ánimo y es importante que la comunicación sea un factor que no se pierda entre ellos ya que es lo que les ayudará a vencer cualquier obstáculo.

La productividad es algo que será parte de los Sagitario durante noviembre, tendrán una fuerte carga de trabajo que no les permitirá enfocarse en otros aspectos de su vida personal tanto como les hubiera gustado. Necesitas enfocar tu atención y esfuerzo en lo laboral, pues algunos conflictos familiares o de pareja podrían llevarlos a tener errores que les costaría todo por lo que han luchado. En el amor, contrario a los otros signos, Sagitario vivirá con mayor intensidad el romance y mejorará la conexión con su pareja, lo que les brindará el apoyo que necesitan para sacar proyectos juntos.

Luego de varios meses de incertidumbre, Piscis finalmente ve la luz en su trabajo y su esfuerzo comenzará a dar frutos con una buena racha en lo profesional. Aunque no deben confiarse, pues los astros aún tienen retos para ellos y esto implica controlar una situación en lo que deberán involucrar sus capacidades, aquellas por las que han sabido resolver conflictos y brillar en su lugar de trabajo. En el amor, este signo podría experimentar algunos conflictos con su pareja por una actitud que no los está beneficiando, aunque podrían tener algunas peleas deben contemplar una vez más la comunicación como la clave si es que no desean separarse.

Las personas bajo el signo de Capricornio deberán tomar algunos riesgos durante noviembre cuando se trata de negocios y finanzas, aunque los astros les hacen saber que se trata de algo positivo por lo que no deben temer en el camino que decidan seguir. En las siguientes semanas, este signo conocerá a una persona de mayor jerarquía en su trabajo que podría convertirse en una aliada para alcanzar sus metas profesionales ya que verá en ellos el potencial que necesitan.

