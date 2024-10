Un Tal Fredo revela entre lágrimas que una "amiga" lo desinvitó a su boda porque la iba a opacar: "me enteré porque me sacó del grupo"

Alfredo Cantú Villarreal, mejor conocido como Un Tal Fredo, es uno de los influencers más queridos en México por su pódcast donde le da voz principalmente a mujeres que han sufrido distintas formas de violencia para que cuenten su verdad, así como por su más reciente participación en las galas de La Casa de los Famosos México donde defendió a Karime Pindter, del Team Mar, eso sin mencionar lo viral que es en redes sociales por contar anécdotas e historias de su trabajo como wedding planner; sin embargo, en las últimas horas su nombre no ha crecido en tendencias por lo anterior, sino por contar una historia que desató la molestia de sus seguidores.

Pues el influencer apareció en sus historias de Instagram para contar cómo es que una amiga, a la que consideraba muy cercana, terminó por desinvitarlo a su boda, esto pese a que gracias a él logró obtener varios beneficios en la organización del gran día; la justificación, según contó el creador de contenido es que la bride to be tenía miedo de ser opacada en la fecha tan importante. Recordemos que Un Tal Fredo se ha convertido en una de las figuras más importantes del momento y uno de los más virales gracias a la defensa que le hizo a Karime Pindter mientras ella estaba en el reality show y aislada del mundo.

Las declaraciones las realizó entre lágrimas, pues como él mismo comentó, se trataba de una amiga a la que consideraba cercana y que además ayudó a organizar el evento. Lo que más llamó la atención fue que el creador de contenido reveló que la desinivtación no la recibió de manera directa, sino que él se enteró tras la decisión de la novia de sacarlos de los grupos de WhatsApp, entre ellos el de damas de honor, del que al parecer era parte.

Los seguidores de Un Tal Fredo le demostraron su apoyo al creador de contenido con comentarios que ya se hicieron virales, pues el video en el que él apareció llorando y contando su verdad salió de las historias de Instagram del famoso para apoderarse de otras plataformas como TikTok.

Así se enteró de la noticia. (Foto: IG @untalfredo)

Un Tal Fredo llora tras contar cómo una amiga lo desinvitó a su boda por ser influencer, "la iba a opacar"

A través de sus historias de Instagram, Alfredo Cantú Villarreal comenzó a contar entre lágrimas que estaba muy molesto, esto luego que desde hace varias semanas se enteró que una "amiga cercana" lo desinvitó a su boda, pero que antes de decirle a él simplemente decidió eliminarlo de los grupos de WhatsApp del evento. Asimismo, detalló que llevaba todo este tiempo sin contestarle los mensajes y llamadas, aunque finalmente lograron verse y él recibió la triste noticia de que la decisión fue tomada porque él es demasiado famoso.

"Hace unas semanas una 'amiga cercana' me desinvitó de su boda y ahorita vine a hablar con ella y neta, neta se me hace una mama****. Esta amiga me desinvitó porque dice que ahora sí me conoce mucha gente y que la iba a opacar, así tan pende** como suena. Me da mucho coraje la situación, me da mucho coraje que yo me enteré porque me sacó del grupo de las damas y la despedida, y cuando le preguntaba yo a las demás personas me decían que hablara con ella directamente porque seguramente a ellas ya les había dicho", dijo.

Luego, Un Tal Fredo precisó que por semanas ella lo ignoró y ahora que se vieron y recibió la justificación sobre la decisión de la novia se siente molesto. "Obviamente me da muchísimo coraje la situación en general, pero me emperr* más cómo manejó las cosas, como me sacó del grupo, no me quería dar la cara, a parte que yo le ayudé a coordinar su boda, ella no tenía wedding planner, le conseguí proveedores con unos precios de wedding planner, hasta cosas gratis le conseguí y aún así me desinvita".

Rompió en llanto y no ha dado más revelaciones. (Foto: IG @untalfredo)

Finalmente, agregó que aunque sus amigos que ya conocían la historia le pidieron ya no buscarla, él se acercó a invitarle un café con la esperanza que haya tomado la decisión por el estrés de la boda, aunque resultó que no. "La morra en su pedo me hizo sentir que el culpable era yo, que yo tenía casi casi la intención de opacarla en su boda", agregó.

"Si un pinche influencer cualquiera te va a opacar tu día tan especial con tus amigos y familia, cambia de amigos y de familia porque no puede ser que yo sea más importante yo que tu día tan importante, ¿sabes?", concluyó con su historia viral.

La situación desató la molestia en redes sociales y los fans de Un Tal Fredo comenzaron a apoyarlo con mensajes como: "Yo siento que nomás lo utilizo para su beneficio $$ en ahorrarse costos", "lo más seguro es qué ya lo tenía planeado así, por eso ahora es difícil confiar en la gente", "eso no son amigas que le de gracias a Dios que lo desinvito con esas amigas para que enemigas", "Es como decir 'chicas más bonitas que yo no podrán ser mis amigas' que falta de seguridad y/o que ego más grande, es mejor no tenerlas cerca", "que la exhiba", "analizando...,ella siempre te ha tenido envidia, solo te utilizo par conseguir lo que se pudiera gratos y más barato para su evento. Pobre mujer insegura y mal agradecida, no fue la manera pero fue así para que te dieras cuenta que no es tu amiga y mejor al margen de tu vida, te hizo un gran favor. Lo siento mucho, ánimo" y "esa no es amiga y nunca lo fue lo bueno que se dio cuenta ahorita", son algunos de los comentarios que se leen en la red.

