Japonés se hace viral tras presumir una foto de "cambio sospechoso" con una moneda de 2 pesos; mexicanos reaccionan con memes

¡Dewey, sal de ahí, esa no es tu familia! Una moneda de dos pesos mexicanos se está robando toda la atención de las redes sociales y del mundo, luego de que un joven de origen japonés compartió en X, antes Twitter, una foto con el cambio que recibió de una máquina, ya que lejos de recibir algo que pudiera usar en su país se llevó como sorpresa dos pesitos y no dudó en compartir su hazaña en redes; sin embargo, lo que no esperaba es que los mexicanos harían de las suyas y su mensaje se convertiría en uno de los más virales del momento, ¡y que recibiría muchos memes!

Fue el usuario de X @774nanash quien la madrugada de este martes 15 de octubre compartió una foto en la que se aprecian cuatro monedas y entre ellas destaca una de dos pesos mexicanos que al no ser identificada por el joven decidió postearla en redes, no sin antes referirse a ella como "cambio sospechoso". Así lo hizo saber con un mensaje que rápidamente causó sensación entre los nacionales.

"Cuando compré jugo en una máquina expendedora, recibí un cambio sospechoso", se lee en el mensaje que escribió @774nanash.

Las respuestas a su mensaje rápidamente comenzaron a pasar del japonés e inglés al español, pero también con muchos memes. "¿Pesos mexicanos? En serio, ¿se puede utilizar en una máquina expendedora?", "despulveriza y se vuelve a poner el sombrero de charro de Septiembre", "dos pesos de los MexiDioses , fue bendecido", "eso es totalmente inesperado, no sé como esa moneda logró ser aceptada", "México estando presente en todos lados, el mejor país de Latinoamérica" y "Jajajaja algún mexicano fue a hacer de las suyas", son algunos de los comentarios que se leen en el tuit viral.

Este es el mensaje original posteado en redes. (Foto: X @774nanash)

Moneda de dos pesos llega hasta Japón y se hace viral

Al cabo de unas horas de hacerse viral en X, el usuario @774nanash compartió un segundo mensaje aclarando qué pasó con la moneda de dos pesos que se robó toda la atención este martes. De acuerdo con lo que contó, fue en hotel de Japón y luego de recibirla como cambio tras usar una máquina expendedora, el joven regresó el dinero en la recepción, es decir, que no guardó como recuerdo el cambio mexicano.

"Era la máquina expendedora de un hotel, así que entregué las monedas sospechosas a la recepción", dijo.

Los memes que se habían hecho tendencia esta tarde se trasladaron del primer al segundo mensaje del japones, pero ahora más que el humor, se hizo presente la "tristeza" por no haberse quedado con el dinero. "Era la moneda de la suerte", "cries in mexican", "ciertamente será una buena anécdota contar en el futuro" y "no, nashi, la hubieras conservado como recuerdo", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación.

Así informó la triste noticia. (Foto: X @774nanash)

