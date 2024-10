Rafa Polinesio deja los mejores MEMES tras ser eliminado de Exatlón México: Fuerzas Especiales, "no te polipases de polilanza"

¡No te polipases de polilanza", exclamaron los fans de Rafa Polinesio tras verlo eliminado la noche del domingo de "Exatlón México: Fuerzas Especiales"; hace unas horas los 12 aspirantes del reality show se enfrentaron entre sí para conseguir un lugar como participantes, pero dos de ellos tendrían que despedirse del programa de atletismo. La mala noticia llegó para el youtuber y para Myrtha Constant, quienes se enfrentaron contra Roberto Eguía e Ingrid Treviño, respectivamente.

Desde que el programa estaba en emisión las redes sociales volvieron a colocar el nombre del youtuber en las principales tendencias del día; recordemos que desde el fin de semana que Rafa Polinesio se reveló como uno de los atletas que podría llegar al reality show no ha dejado de robarse todos los reflectores. Anoche se enfrentó con retos de velocidad, tiro y otras habilidades, aunque no logró superar a Roberto.

"Rafa Polinesio, termina la aventura. Gracias por intentarlo, gracias por atreverte. Esta noche tendrás que regresar a casa", le dijo Antonio Rosique al influencer.

Tras la eliminación de Rafa Polineasio de "Exatlón México: Fuerzas Especiales" sus Polinesios, nombre oficial de los fans que el youtuber tiene junto a sus hermanas, no dejaron de reaccionar en redes, pero con muchos memes. A través de plataformas como X, Instagram y TikTok se compartieron los mejores momentos del famoso de 34 años en el primer día de la competencia, pero reaccionaron al fracaso con mucho humor.

Los mejores memes de la eliminación de Rafa Polinesio de Exatlón México: Fuerzas Especiales

Rafa Polinesio se apoderó de las principales tendencias en redes sociales por su participación y eliminación de Exatlón México: Fuerzas Especiales tras no lograr conseguir superar el reto con el que aseguraría su lugar para las siguientes semanas. Luego de esto, los Polinesios llenaron las plataformas digitales con imágenes llorando o burlándose, pero con mucho amor, de su influencer favorito y para ello recurrieron a frases que él junto a Karen y Leslie han dicho en YouTube por más de 10 años, así como el infaltable "poli" (de polinesios) antes de cada palabra.

Así reaccionaron sus fans. (Foto: X @K3V1NV4)

Aquí te compartimos algunos de los mejores memes de esta noche. "No te polipases, Rafa Polinesio sí salió", se lee en un tuit con una animación llorando. Otros más compartieron la foto del influencer decepcionado e hincado en el suelo tras enterarse que no formará parte de la temporada con mensajes como: "no se la polimamen apenas le iba a pasar a Exatlón y ya eliminaron a Rafa Polinesio".

Sus fans reaccionaron con humor. (Foto: X @whoiskaarrr)

Por su parte, la familia de Rafa Polinesio compartió en redes sociales cómo lo apoyaron al reunirse todos para ver en draft de Exatlón México: Fuerzas Especiales y hasta el momento no ha compartido los memes con los que sus Polinesios reaccionaron a su desempeño de anoche.

¿Spoiler? (Foto: X @Patan_Principe)

Asimismo, en redes queda un poco de esperanza por parte de los fans del youtuber para que regrese en un futuro a la competencia, misma que se estrenará oficialmente el lunes 21 de octubre.

¿Podría regresar de sorpresa? (Foto: X @matihebers)

Finalmente, en redes no sólo se presumieron memes como apoyo para Rafa Polinesio, pues sus fans de toda la vida también agradecieron que los tuvo presentes al despedirse de la competencia de este domingo, pues al despedirse alzó los brazos con las palmas abiertas y con los dedos pulgares ligeramente cruzados. La señal es con la que él y sus hermanas, Leslie y Karen, han creado identidad y se refieren a sus fans.

Así tuvo presentes a sus fans. (Foto: X @allkpop_shines)

