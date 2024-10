¿Quién es Rafa Polinesio y cuáles son los deportes practica que lo convierten en el favorito de "Exatlón México: Fuerzas Especiales"?

"Exatlón México: Fuerzas Especiales" está a nada de comenzar y en medio de la emoción de los fans, el famoso realtity show de TV Azteca ya dio a conocer a algunos de los aspirantes que lucharán entre sí para convertirse en participantes oficiales de la temporada, conformando así los equipos rojo y azul en la competencia 2024. Aunque todavía no se recela el nombre de todos los que podrían entrar, para el "draft" ya se confirmó a Rafa Polinesio, Benyamin Saracho, Kevin Berlín y Mrytha Constant.

Uno de los nombres que más revuelo ha causado en redes sociales es el de Rafa Polinesio, ya que es un querido creador de contenido desde hace años y su posible entrada al programa ha despertado todo tipo de comentarios, es decir, desde las críticas, hasta los que se muestran emocionados de verlo en este concurso donde el deporte, las habilidades y destrezas son fundamentales para avanzar en la competencia.

Fue este fin de semana cuando se reveló que para esta octava temporada estas cuatro figuras ya son aspirantes a "Exatlón México: Fuerzas Especiales"; sin embargo, se debe de recordar que primero se realizará el "draft" donde seis hombres y seis mujeres darán todo de sí para poder hacerse de un lugar en la competencia. La lista completa de los participantes podría ser revelada este domingo 13 y el domingo 20 de octubre, cuando la televisora del Ajusco estrene dos capítulos especiales sobre el reality show.

Y si te preguntas quién es Rafa Polinesio, uno de los aspirantes a esta octava temporada, aquí te lo contamos, pues desde que su nombre se apoderó de las tendencias en redes sociales muchos fans de Exatlón México se preguntan del porqué de su participación; algo que sólo los polinesios (nombre del fandom del creador de contenido) saben es que además de su pasión por hacer videos junto a sus hermanas, también tiene deportes que le apasionan y que lo convierten en un candidato perfecto para estar en el reality show.

Rafa Polinesio ha practicado deporte desde joven. (Foto: IG @ppteamrafa)

¿Quién es Rafa Polinesio?

Rafa Polinesio es un youtuber de de 34 años que saltó a la fama junto a sus hermanas, Karen y Leslie tras lanzar su canal de YouTube Plática Polinesia donde realizaban bromas, blogs, manualidades y retos; tanta fue la euforia por el grupo de hermanos que rápidamente crearon distintos canales donde acumulan millones de seguidores. Los shows en vivo, mercancía oficial y hasta un documental en Disney+ fueron parte del éxito que acumularon desde el 2010 que iniciaron a subir videos.

Rafael Velázquez Espinoza, nombre real del creador de contenido, nació el 30 de enero de 1990 en la Ciudad de México. Además de ser uno de los influencer más importantes de México, él es un mercadólogo graduado del Tecnológico de Monterrey, pero también ha prestado su voz para doblaje en la película The Lego Ninjago Movie.

"Hola a todos, yo soy Rafa Polinesio. Tengo 34 años y me dedico principalmente a crear experiencias, contenido y productos para los Polinesios, que son todas estas personas que nos siguen en redes sociales desde hace más de 10 años", dijo en un video de presentación para el famoso reality show.

¿Cuál es el deporte favorito de Rafa Polinesio?

El anuncio de su participación en Exatlón México: Fuerzas Especiales dejó muchas dudas respecto a sus actividades, gustos e intereses además de grabar videos para YouTube, una de las búsquedas más frecuentes desde que se anunció que se une al famoso reality show es cuál es el deporte favorito de Rafa polinesio y aquí te lo contamos. Según el sitio web Fandom, el creador de contenido es amante del atletismo y del kayak.

Asimismo, en Famousbirthdays se recuerda que el ahora tío de Alquimia, hija de Leslie Polinesia, es practicante de estos deportes desde su juventud, pues cuando era estudiante universitario formó parte del equipo de atletismo de su escuela. Cabe destacar que esta disciplina también le permitió recorrer México. Por si fuera poco, en un video difundido en las redes sociales de Exatlón, Rafa detalló que avtualimente se suma a su lista de intereses otro deporte más: Jiu Jitsu.

"Actualmente practico Jiu Jitsu, pero he practicado muchos deportes. La verdad es que soy muy inquieto. He estado en atletismo, en básquetbol, en remo, en natación, en tenis. Entonces siempre me estoy moviendo en diferentes deportes y la verdad es que el Exatlón me emociona mucho", reveló.

