Ideas de fotos puedes recrear en las jardineras de cempasúchil de Paseo de la Reforma que te harán ver como influencer

¡Llegaron las flores de cempasúchil a todo Paseo de la Reforma! Una de las avenidas más importantes de la Ciudad de México ya vibra con el color de esta tradicional flor típica del Día de Muertos. Este colorido paisaje permanecerá cerca de un m es y medio y es un excelente escenario para tomarte fotos, así que no pierdas la oportunidad de ir para renovar tu foto de perfil en redes sociales o simplemente la guardes como un recuerdo.

La flor de cempasúchil es una de las más bonitas de la temporada y claro que no te pueden faltar tus fotos junto a estas bellezas y si tomarte fotos a veces se te complica, no te desesperes, te vamos a dar unas ideas para que luzcas como un influencer y hasta para que te vuelvas uno.

Es importante recordarte que las jardineras están en medio de la avenida, por lo que debes tener precaución cuando te tomes tus fotografías para no ocasionar ningún tipo de accidente. Puedes fotografiarte mientras está el alto de los coches y desenfocar el fon do en caso de que no quieras que se vean.

Otra recomendación que debes tomar en cuenta es que es probable que haya mucha gente debido a que es una zona muy transitada y también por personas que como tu, quieren tomarse fotos ahí, por lo que aconsejamos llegar temprano o hacerlo por la noche, esto se verá aún más cool por las luces que se percibirán en tus imágenes.

La avenida ya vibra con el color naranja del cempasúchil | Foto: Pinterest thecreativeadventurer.com

¿Cómo posar para que tus fotos se vean como influencer?

Recuerda, lo más importante es sentirte cómodo y auténtico en tus fotos junto a las flores de cempasúchil. ¡Diviértete y experimenta con diferentes poses para encontrar las que mejor te representen, no es necesario que te arriesgues en plan avenida ni mucho menos. Y otro tip que no te debe faltar es darles una buena editada al final para resaltar sus colores.

La pose del "desenfreno": ponte de pie con una pierna adelante y los brazos extendidos hacia arriba, como si estuvieras a punto de lanzarte a hacer algo emocionante. La pose de "la mirada intensa": siéntate o ponte de pie con los brazos cruzados y una expresión seria en tu rostro, como si estuvieras concentrado en algo muy importante. La pose del "salto de alegría": salta en el aire con los brazos y las piernas extendidos, como si estuvieras celebrando algo emocionante. La pose del "descanso en el suelo": acuéstate en el suelo con los brazos y las piernas extendidos, como si estuvieras descansando en un campo de flores. La pose de "la sonrisa radiante": ponte de pie con los brazos a los lados y una gran sonrisa en tu rostro, como si estuvieras disfrutando de un momento feliz.

No olvides editar tus fotos después para que resaltes los colores del cempasúchil | Foto: Freepik / Jazmín ubiarco

¿Cuándo empieza la Festival de la flor de cempasúchil en Paseo de la Reforma 2024

El Festival de las Flores de Cempasúchil 2024 en Paseo de la Reforma empieza el 17 de octubre y termina el 3 de noviembre. Este festival es una hermosa muestra de los festejos del Día de Muertos en la Ciudad de México. La entrada es gratuita y podrás encontrar una gran variedad de flores de cempasúchil a precios accesibles, además de productos elaborados con esta flor, antojitos, herramientas de jardinería y otros artículos para decorar tu hogar y ofrenda de Día de Muertos.

