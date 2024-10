Cancelan en X a Un Tal Fredo por comentarios de hace años, pero sus fans lo defienden: "siempre ha dicho que tiene un pasado funable"

Un Tal Fredo se apoderó de las tendencias en X, primero por una serie de historias de Instagram en las que apareció llorando porque una "amiga cercana" lo desinvitó a su boda por ser influnecer, y después por un hilo de la cuenta de Javier (@ZYTJavier) con la intención de exponer y cancelar al creador de contenido, quien ya era conocido por sus videos virales y podcast en el que ha invitado principalmente a mujeres para que cuenten las historias y violencias de las que han sido víctimas, algo que lo ha llevado a estar en medio de la polémica en más de una ocasión.

En el más reciente capítulo de su podcast "Hablemos de tal", el influencer tuvo como invitada a Karime Pindter, el segundo lugar de La Casa de los Famosos México y allí habló sobre varios temas que ocurrieron dentro del reality, entre los que mencionó a José Luis "Potro" Caballero, quienes tuvieron un pasado amoroso y se reencontraron en el programa de Televisa. El propio miembro de Tierra reaccionó a lo que ocurrió con el creador de contenido y la miembro de Mar, algo a lo que el influencer le dedicó una respuesta en un video con miles de me gustas.

"A mi podcast jamás vas te voy a invitar, me ha costado muchísimo trabajo, cosa que no entenderías porque tú también tienes uno y no ha pegado; yo soy de los top podcast más escuchados en México (...) jamás invitaría a una persona como tú porque mi podcast es para mensajes fuertes, de empoderamiento, de historias de vida. Tú no tienes absolutamente nada qué contar aquí", dijo Un Tal Fredo en respuesta al Potro.

Fueron estas mismas palabras las que se recuperaron en X por el usuario @ZYTJavier, quien realizó un hilo que ya es viral en el exTwitter y donde se recordó el pasado "funable" y "cancelable" del influencer. Aunque los mensajes con capturas de pantalla de los comentarios de hace años de Fredo ya tiene miles de me gustas, retweets y guardados, los fans del creador de contenido salieron a defenderlo al asegurar que nunca ha escondido la persona que fue en el pasado y que ha cambiado con el paso de los años.

Estas son algunas de las capturas de pantalla con las que cancelan al influencer. (Foto: X @ZYTJavier)

Cancelan a Un Tal Fredo en X, peros sus seguidores lo defienden al recordar que ha cambiado

"Abro hilo exponiendo a @UnTalFredo. Me acaba de salir un tiktok en donde este personaje dice que no invitaría a gente nefasta y misógina a su podcast, que porque ese es un lugar seguro y de empoderamiento femenino. Pero vv, no se te olvide que tú eres lo que 'repudias'…", se lee en un mensaje de @ZYTJavier en el que también se agregaron algunas pruebas de los comentarios que habría realizado hace varios años; sin embargo, la respuesta se encuentra en dos niveles. Por un lado están los que condenan al influencer y, por otro, los que lo defienden de los señalamientos clasistas, misóginos y gordofóbicos.

"Tú eres lo que no quieres en tu podcast. Hagamos memoria. Para los que no saben, Fredo tuvo sus inicios en un grupo llamado 'La grupa' en donde era un miembro VIP. En dicho grupo agredía a mujeres por su físico, llamándolas gordas y pobres si es que estas opinaban sobre él. En dicho grupo se notaban a kilómetros sus opiniones clasistas sobre otros miembros, al siempre atacarlos con su posición social y también con su aspecto físico. NO PUEDES OPINAR SI ERES POBRE Y FEO. Sus opiniones nefastas no solo eras escritas en ese grupo, si no que también se veían reflejadas en su cuenta de Twitter. Aquí habla de una chica que se desvivió y llama a la víctima: “Pende**” . Sin duda un aliado feminista de primera", se lee en parte del hilo viral cancelando a Alfredo Cantú Villarreal, nombre real del creador de contenido.

Las capturas muestran mensajes del año 2016 y 2020, así como otros más que no tienen fechas, pero que las capturas muestran a otros creadores como Jezzini reaccionando, "Estuvimos juntos en secundaria y siempre nos hacía burla a las mujeres por gordas, chaparras, flacas, etc. Cualquier cosa era digno de burla para él. Las personas nunca cambian", se lee en uno de las capturas de pantalla que se compartieron en dicho hilo viral.

Cancelan a Un Tal Fredo en X por comentarios gordofóbicos y machistas; fans lo defienden

Tras exponerse algunos de los comentarios misóginos, machistas, clasistas y gordofóbicos que compartió el usuario de X, a la conversación se sumaron otros internautas y se armó el debate. Por un lado están quienes aseguran que esto debería ser motivo suficiente para cancelar a Un Tal Freda, aunque sus seguidores también se hicieron presentes para defenderlo y recordar que nunca ha negado su pasado "funable".

Las reacciones son divididas en redes. (Foto: X @ZYTJavier)

"Esto me interesa que se haga viral, creo que pudo ser más largo hay mucho material de Fredo", "Ya supéralo loca b eso es cosa del pasado!", "El mismo dijo en el vídeo de Potro, que el había sido mierda, los screenshot que subes son de tiempo atrás, el como yo y muchos ya cambiamos esa mentalidad @UnTalFredo, el chiste es evolucionar y el lo ha hecho", "agrégale que también ha criticado a Danna", "ese tipo nunca cambiará", "nada que no supiéramos bb , él lo ha dicho muchas veces aparte 2016? ya renuévate estamos a 2024 si sabias que las personas se reconstruyen?" y "Fredo siempre a dicho que tiene un pasado funable, lo reconoce y a demostrado que YA NO es así, no quieras revivir cosas que ya están enterradas.. mil vidas para fredo", se lee en las respuestas al hilo.

Hasta el momento Un Tal Fredo no ha respondido a la polémica; sin embargo, en el video que le dedicó al Potro reconoció que él mismo al igual que el exparticipante de La Casa de los Famosos México, ha tenido su pasado cancelable. "No te juzgo por tu pasado, todos tenemos uno, estabas demasiado joven, hiciste un chingo de mamd**. He pasado por cosas parecidas, no tan graves como las tuyas, pero no hay pedo", sentenció.

