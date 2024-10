Joven muere tras caer caer al vacío de un puente de casi 200 metros de altura, quería grabar un VIDEO para subirlo a redes sociales

Un joven creador de contenido perdió la vida este domingo mientras trataba de realizar una peligrosa hazaña en el Puente de Castilla-La Mancha de España, considerado el más alto del país y el segundo con mayor altura de toda Europa; el joven estaba grabando un video que más tarde compartiría en redes sociales cuando ocurrió el lamentable accidente. Tras revelarse los detalles de este caso, las autoridades revelaron que el hombre de a penas 26 años estaba escalando la estructura, algo que está "totalmente prohibido". Esta no es la primera vez que ocurre un caso como este, pues cada vez son más frecuentes los accidentes de influencers que por tomarse una foto o video fallecen en distintos lugares peligrosos del mundo.

De acuerdo con medios locales, la víctima de este domingo era un hombre inglés de 26 años, quien viajó hasta la ciudad de Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, España, para subir al Puente de Castilla-La Mancha de casi 200 metros de altura; la idea del joven era crear contenido para sus redes sociales. Pero mientras realizaba su peligrosa hazaña, cayó al vacío y la caída fue la causa de muerte.

Tras darse a conocer este caso la concejala de Seguridad Ciudadana, Macarena Muñoz, habló sobre esta lamentable muerte y recordó que la acción del joven está completamente prohibida en esta estructura y que no existe ningún caso para que se otorgue una autorización para escalarla, pues el riesgo de un accidente es muy alto.

"Según hemos podido saber, habían venido a Talavera para subir al puente y crear contenido para redes sociales, que se ha saldado con este nefasto y triste desenlace", dijo el Consistorio talaverano.

El accidente se convirtió en noticia mundial. (Foto: FB

Ayuntamiento Talavera de la Reina)

Muere joven tras caer del Puente de Castilla-La Mancha

Los Servicios de Emergencias españoles revelaron que el fatal accidente ocurrido en el Puente de Castilla-La Mancha ocurrió a las 7:14 horas de este domingo y que la víctima estaba intentando escalar por la estructura del puente más alto del país, lugar en el que cayó y falleció. Hasta el momento se dio a conocer que el cuerpo del joven inglés ya fue retirado de las inmediaciones del río Tajo y trasladado al tanatorio.

Aunque hasta el momento no se ha revelado la identidad del joven, a excepción de su nacionalidad, las autoridades también confirmaron que no viajaba solo, pues lo acompañaba otro hombre inglés de 24 años; sin embargo, no se ha confirmado que esta segunda persona también estuviera escalando el famoso puente.

¿Cuánto mide el Puente Castilla-La Mancha, el más alto de España?

El puente Castilla-La Mancha que se volvió noticia este domingo tiene una altura de 192 metros, una medida que lo convierte en el más alto de España. Esta estructura se encuentra sobre el río Tajo en la ciudad Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo, al Castilla-La Mancha del país. Su construcción inició en 2007 y se puso en servicio en el 2011.

Sigue leyendo:

El escalofriante caso de los Tulpa, la energía que puedes materializar para que haga caso a tu voluntad

¿Por qué los días en la Tierra podrían durar 25 horas?