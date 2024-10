"El amor de mi vida me dejó": muere el tiktoker Shawn J tras ser hospitalizado de emergencia

Falleció el tiktoker Shawn J a pocos días de ser hospitalizado de emergencia, la noticia de su deceso fue dada a conocer por su esposa y su familia a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el repentino deceso ha sorprendido a la comunidad digital.

"Hola a todos, soy la madre de los hijos de Shawn J, estoy tan desconsolada, este dolor es insoportable y me duele el estómago mientras me preparo para recorrer este viaje sola porque mi mejor amigo y el amor de mi vida me dejó a mí, a nuestros hijos", anunció su esposa.

TikTok shawnjtheking2

El creador de contenido digital murió el pasado domingo 6 de octubre de 2024, el influencer había causado asombró porque había perdido 30 libras en un mes, además había confesado que enfrentaba problemas de salud ya que no podía respirar bien, también trascendió.

"Tenía una tiroides que no era cancerosa pero estaba demasiado agrandada. Este problema de salud se ha apoderado inesperadamente de nuestro ser querido demasiado pronto. Queremos agradecer a todos los que tienen el apoyo continuo para mi hermano, incluso después de su muerte. Es lamentable que tengamos que celebrar una vida hermosa que se acabó demasiado pronto. Gracias por cualquier cosa que puedas aportar", escribió la familia en la página GoFundMe para recaudar fondos.

Shawn J tenía más de 500 mil seguidores en redes sociales,

