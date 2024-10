Mamás dan brutal golpiza a maestra por presunto maltrato a estudiantes: VIDEO

Una violenta escena se vivió en la puerta de una escuela primaria cuando un grupo de madres de familias agredió con golpes y patadas a una maestra de inglés de sexto año porque supuestamente la docente había maltratado a uno de los alumnos durante las clases.

De acuerdo con las autoridades, las madres de familia también increparon a la directora de la institución por lo que el Sindicato Docente Independiente decretó un paro de 24 horas en las instituciones del municipio de Marcos Paz, ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Madres de familia golpean a una maestra afuera de una escuela primaria. Créditos: Tomada de video.

Es inadmisible que tanto nuestras alumnas y alumnos, como docentes, tengan que vivir situaciones hostiles dentro del ámbito escolar", señaló el comunicado emitido por la autoridad sindical.

A través de un video captado por el teléfono celular de una testigo se observó el momento en que la profesora es golpeada por las mujeres incluso una de ellas carga a un bebé entre sus brazos, pero eso no la detuvo a darle una golpiza a la maestra. Además destrozaron el celular de la docente identificada como Romina, de 32 años.

En la grabación se escucha que una de las mujeres grita que: “¡Los chicos no se tocan, ¿entendiste?, pedazo de hija de p…!”. Las agresoras acorralaron a la docente contra la pared, la tiraron al piso y le pegaron. “¡Nadie los maltrata! ¡Son criaturas!”, le gritaban.

Según se indicó en el informe policial, también fue agredida la directora del colegio identificada como Analía, de 44 años.

Madre asegura que la directora sabía la violencia que vivían alumnos

En una entrevista con medios de comunicación local, una de las madres involucradas contó que “hace un mes y medio, la escuela tiene a esta docente suplente en el curso de 6 C turno tarde y noté que desde la primera clase que mi nena tuvo con ella vino frustrada”.

La madre relató: “Un día me dijo que no quería ir los miércoles al colegio. Cuando le pregunté por qué me dijo que la maestra se sienta al lado de ellos y les dice que no vamos a hacer nadie en la vida”. La madre aseguró que la directora estaba al tanto de esta situación y que no se hizo ningún acta al respecto pese a que le advirtieron.

Cuando arribó al lugar personal policial de la zona tras un llamado al 911, las mujeres dijeron que la docente “agrede verbalmente a sus hijos y que la directora del establecimiento no hace nada”. Ambas profesoras fueron trasladadas a la dependencia previo paso por un centro de salud para certificar lesiones.

