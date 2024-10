Cuál es el trucazo que debes usar para cargar tu móvil sin un enchufe cerca

Los teléfonos celulares se han convertido en una herramienta indispensable en nuestra día a día. Nos permiten comunicarnos, acceder a información, entretenernos y mucho más. Sin embargo, tiene un problema: necesita energía eléctrica para funcionar.

Vale destacar la gran ventaja de mantenernos conectados con el mundo las 24 horas del día, es importante estar siempre atento a que no se descargue en el momento menos indicado.Las baterías de los teléfonos celulares no suelen durar todo el día, y muchas veces no se tiene un cargador tradicional a mano. En estos casos, existe un trucazo que puede ayudarte a salir del apuro.

Conoce cuál es el trucazo para cargar tu celular sin un enchufe cerca. Fuente: Pinterest

Esta es la solución para cargar tu móvil sin un enchufe cerca

Seguramente a muchos lectores les ha sucedido estar fuera de la oficina o del hogar y tener poca batería en el teléfono celular y no contar con un enchufe cerca. Te revelamos un truco que no muchos conocen y solo necesitas un cable USB-C y alguien que te ayude en ese momento. Este elemento tiene la particularidad de poder dar carga a otros dispositivos.

Lo que debes hacer es tener el cable que vaya de conexión USB-C a conexión USB-C y, solicitarle el teléfono celular a alguien cercano. De ese modo, podrás cargar tu móvil sin un enchufe cerca. Con este trucazo lograrás tener carga en tu batería de una manera muy sencilla, a través de la conexión de ambos teléfonos.

Con el cabel USB-C puedes conectarlo a otro móvil para cargar tu aparato. Fuente: Freepik

Es importante mencionar que esta técnica va a consumir energía de la batería del otro teléfono. Sin embargo, esta solución puede resultar de gran ayuda para dar una carga extra a nuestro móvil. Recuerda llevar siempre tu cargador que posee el cable USB-C que te ayudará a tener batería sin un enchufe cerca.