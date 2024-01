Erik "El Terrible" Morales advierte que el boxeador Jaime Munguía tiene un potencial peligroso

Erik "Terrible" Morales está seguro de que Jaime Munguía aún no llega a su pico y garantiza, que sigue por el mismo camino, será uno de los rivales a vencer en la división de los supermedios. "Munguía es un gran peleador, un gran exponente, las peleas las hace emocionantes. Me gustó mucho lo que vi.

"Es un peleador muy grande y fuerte para la división, yo creo que está en condiciones de enfrentar lo que quiera", explicó el excampeón mundial que estuvo a cargo de la esquina de Munguía de 2019 a 2023. "Conforme se vayan tardando más (sus rivales) Jaime se está haciendo más completo, asentándose en las 168.

El aspirante político reconoció la valía de Jaime Munguía

FOTO: Especial

Erik Morales tiene grandes expectativas de Jaime Munguía

Conforme vaya pasando el tiempo, y más se tarden, van a encontrar un Jaime más fuerte", le advirtió Morales al resto de la división. El año pasado, Munguía y Morales tuvieron que separar sus caminos, ahora que El Terrible se enfocó en su carrera política. Munguía, por su parte, decidió sumar a su esquina a Freddie Roach. "(Junto a Roach) si bien no dio un golpe de autoridad, si mando un mensaje, pues mientras unos están con sus "cosas" él trabaja y ya hizo la transición completa de valentía a alguien mucho más técnico", calificó.

En su última salida, Munguía sumó a su récord profesional (43-0, 34 nocauts) el nombre del John Ryder, rival de Canelo en mayo de 2023. Sin embargo, el tijuanense logró noquear al británico. Para el tetracampeón mundial, Munguía está viviendo en una época muy diferente del boxeo.

Erik Morales es una leyenda del boxeo mexicano

FOTO: Especial

Antes, los deportistas tenían que dar el espectáculo necesario para poder conseguir espacios en las fechas de televisión, pero ahora con la apertura de nuevas plataformas y canales de difusión, ya no hay la misma competencia. "Ahora se suben al ring para entretener a la gente con recato y cuidado, antes nosotros, para subirnos al ring teníamos que demostrar si no, ya no subíamos al ring. Sin embargo, por eso Munguía resalta", finalizó.

EDG