David Picasso debuta en Estados Unidos contra Erik Ruiz

Luego de acumular 27 peleas en territorio nacional, y mantener una marca de 26-0-1 con 15 nocauts, el capitalino David Picasso se declaró listo para debutar este sábado en Estados Unidos.

Con una contienda, pactada a 10 rounds, dentro del cartel que encabeza Jaime Munguía, Picasso volverá a calzarse los guantes para medirse ante el local Erik Ruiz.

El monarca plata en peso supergallo del CMB, busca imponerse con claridad a Ruiz e impresionar del otro lado de la frontera, pues su intención es seguir avanzando en su camino por un título mundial.

Erik Ruiz llega para vencer a David Picasso Foto: Especial

"Estoy muy emocionado por este momento, se ha trabajado mucho para poder avanzar y ahora se empieza una nueva etapa. Pelear en Estados Unidos es un sueño y no voy a detenerme hasta lograr lo que me he propuesto: el título mundial y el premio Nobel", dijo el peleador que estudia en la UNAM la carrera de Neurociecias, luego de haber completado la de Física.

Esta función corre a cargo del promotor Óscar de la Hoya, quien declaró sentirse muy contento con la posibilidad de seguir siendo vitrina de nuevas figuras para el deporte de los puños.

El reto de Picasso

La monarca mosca de la Federación Internacional de Boxeo, Gabriela Fundora, también pone en riesgo su calidad y su récord invicto (12-0, 5 KO's) dentro del cartel en el Footprint Center de Phoenix.

La zurda, de 21 años, se mide a Christina Cruz (6-0, sin nocauts) a tres meses de haberle arrebatado la corona mundial a la mexicana Arely Muciño.

Enfocada en retener su campeonato, Dulce Veneno sacrificó las fiestas decembrinas para seguir con su campo de entrenamiento, pues está segura de que la primera defensa siempre es complicada.

Fundora llega con una racha de 10 victorias al hilo, cuatro de ellas por nocaut.

