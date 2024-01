Jaime Munguía está enfocado en superar la prueba de John Ryder, después se concentrará en "lo que venga"

A pesar de ser uno de los candidatos para convertirse en siguiente rival de Saúl Álvarez, para mayo, el peleador mexicano Jaime Munguía prefiere enfocarse en resolver lo que tiene enfrente, y evitar que nadie interfiera en sus planes.

Mañana en el Footprint Center de Phoenix, Arizona, el excampeón tijuanense se mide al inglés John Ryder, aquel que en mayo de 2023 fracasó en frenar a Canelo.

Te puede interesar:

Jorge “El Travieso” Arce se registra como candidato a diputado federal en Sonora

El box regresa a Oaxaca con "Guerreros de la Guelaguetza"

Munguía se prepara para su combate contra John Ryder

FOTO: Especial

Jaime Munguía no olvida su posible combate contra Canelo Álvarez

"Es un gran honor que el equipo de Canelo esté pensando en mí. Me motiva a seguir trabajando. Pero, independientemente de esa pelea - y no es que no me interese, al contrario - mi objetivo principal ahora es Ryder", dijo en entrevista exclusiva con El Heraldo Digital.

Bajo las órdenes de su nuevo entrenador, el estadounidense Freddie Roach, Munguía - de 27 años - se prepara para dominar esta nueva división (supermedios), ahora que en peso medio no pudo concretar el plan de conquistar una segunda corona.

"Estoy muy contento y motivado porque ya se siente cerca. Ahorita tengo bastante confianza en mi preparación y en mi esquina, sé que vamos a salir bien de esta pelea que definirá mi futuro", agregó.

Hasta el momento, y con el tiempo corriendo de cara al fin de semana del 5 de mayo, el equipo de Canelo Álvarez ha guardado silencio sobre las negociaciones, pero se espera que todo quede definido tan pronto como se sepa si Munguía sigue o no invicto.

EDG